​Rotary Clube Maria Pia realiza cocktail beneficente na cidade Praia

O Rotary Clube Maria Pia realiza, esta quinta-feira, 29, na cidade da Praia, um cocktail beneficente intitulado “Vamos apoiar a Saúde Mental''. O cocktail contará com um momento musical com a cantora Mayra Andrade, a reverter em prol do Hospital Psiquiátrico da Trindade.

O evento, que foi anunciado pela própria cantora Mayra Andrade na sua página na rede social Facebook, tem como objectivo angariar fundos para auxiliar na manutenção dos serviços prestados pela Psiquiatria Trindade. “Como sociedade é essencial e cada dia mais urgente lançarmos um olhar de apoio e de suporte para a causa da Saúde Mental. Em Cabo Verde temos que fazer muito mais nesse sentido e podemos fazê-lo juntos”, escreve a cantora. Como madrinha da Psiquiatria Trindade, Mayra Andrade frisou que abraçou esta causa há alguns anos. O evento está agendado para as 18h30, num dos hotéis da capital. De sublinhar que Mayra Andrade realizou este mês dois concertos em Cabo Verde, para encerrar a “Manga Tour”.

