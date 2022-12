​Cremilda Medina lança “Serenata” e anuncia novo álbum para 2023

A cantora Cremilda Medina termina o ano de 2022 com o lançamento do seu novo single “Serenata” e anuncia o seu segundo álbum, que será editado no primeiro trimestre de 2023. A informação foi divulgada hoje pelo manager da cantora.

Depois de “Nôs Morna” e “Amá Sem Mêde”, “Serenata” é o 3º single do seu próximo trabalho discográfico de Cremilda Medina cuja produção está a cargo do conceituado pianista e produtor musical Fernando Andrade. “Serenata” de Kaká Barbosa é, para mim, uma composição muito especial e incluí-la no próximo disco é uma das formas que tenho de homenagear uma das pessoas importantes no meu caminho musical que foi Kaká Barbosa. Antes do seu desaparecimento físico no mês de Maio de 2020, tive o privilégio de estar em sua casa na cidade da Praia onde ele mostrou-me as suas composições e onde partilhou comigo a letra de “Serenata”, esta bela declaração de amor…”, lê-se na nota. “Aquando da minha participação no programa Talentu Strela em 2012, ainda hoje recordo-me das palavras do Kaká que na altura foi um dos jurados na 4ª gala, em que durante a avaliação da minha atuação, entre outras coisas frisou que o artista tem que poder exprimir aquilo que a música e a letra dizem…” revela Cremilda Medina. Conforme a mesma fonte, o álbum já tem nome, mas a artista prefere revelar só no primeiro trimestre de 2023. “O nome está definido, e é um nome que diz muito de mim, será um álbum com composições inéditas e composições regravadas, pois é-me impossível esquecer do nosso passado, de temas que fizeram parte da minha infância e da vida de tanta gente…” diz-nos Cremilda. Depois de “Folclore” em 2017, 2023 será o ano de regresso de Cremilda Medina aos discos.

