​Cremilda Medina apresenta novo álbum “Nova Aurora” em São Vicente

A cantora Cremilda Medina apresenta este sábado, 10, em São Vicente, sua terra natal, o seu mais novo álbum intitulado “Nova Aurora” que foi editado no dia 5 de Maio. O espectáculo vai acontecer no Mansa Marina Hotel, pelas 21h00. Informação avançada esta segunda-feira, 05, pelo seu manager, num comunicado.

Neste concerto, Cremilda estará acompanhada pelos músicos: no piano e direcção musical estará Tchenta Neves, nas guitarras vão estar Bau Almeida e Ivan Medina, no cavaquinho Djassa Pereira, no baixo Jimmy Silva, nos sopros Yanick Almeida, na bateria Djodje Cruz e nos coros vãos estar Totchi Almeida e Sivy Gomes que também participaram na gravação do álbum.

“Tenho a certeza que vai ser uma noite especial para todos pois irei começar a divulgação do meu segundo álbum no meu berço e isso é muito importante para mim. Este é um trabalho feito com muito sacrifício, pois existiram vários percalços ao longo da sua criação, mas que nunca me fizeram desanimar, e o resultado está à vista, com muito amor e dedicação…” refere Cremilda Medina. “Este concerto será o início de uma nova fase, de uma Nova Aurora”.

Cremilda Medina, uma das vozes maiores da actualidade na música tradicional/popular de Cabo Verde é conhecida por todos, e tem levado a nossa música em viagens por vários palcos por todo o mundo.

Segundo o seu manager, com uma produção da “Melody Produções”, este será mais um grande espectáculo a acontecer no Mindelo, onde Cremilda espera contar com “uma casa cheia de gente pronta para participar num espetáculo que será de todos e para todos”.

Depois do concerto no Mindelo, Cremilda segue viagem para a Europa, onde tem já concertos agendados para apresentar o seu mais recente disco.

A mesma fonte explicou que o primeiro passo para o novo disco foi dado ainda em 2018, por altura em que a morna era ainda candidata a Património Cultural Imaterial da Humanidade, quando Cremilda convidou Tito Paris para gravar “Nôs Morna” como incentivo e apoio à candidatura que mais tarde, já em Dezembro de 2019 veio a ser ractificada pela Unesco.

“Nôs Morna” conquistou em 2019 o “award” de “World Music” nos Estados Unidos da América, dando assim um excelente pontapé de saída ao novo trabalho.

“Nova Aurora” reúne um leque de excelência de compositores cabo-verdianos, produzido entre Portugal e Cabo Verde conta com a produção musical do conceituado produtor e pianista Nando Andrade e tem a participação de vários músicos de renome.

Neste trabalho, conforme a mesma fonte, Cremilda Medina continua a sua viagem pelos ritmos da morna e da coladeira, mais um disco a pensar na essência da tradição, continuando a sua busca e preservação pelo antigamente, em sonoridades que lhe trazem à recordação outros tempos e gentes de outrora.