​Joaquim Arena é vencedor da 5ª edição do prémio literário Arnaldo França

O escritor Joaquim Arena é o vencedor da 5ª edição do prémio literário Arnaldo França, com a obra “O Sabor da Água da Chuva e Outras Memórias da Amiga Perfeita”. O anúncio foi feito esta quarta-feira, 28, pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda de Portugal.

Esta obra foi escolhida pelo colectivo de júri formado pelo antropólogo e professor Manuel Brito-Semedo e professoras universitárias Maria de Fátima Fernandes e Paula Mendes.

Segundo o júri esta obra traz uma perspectiva interessante da abordagem da realidade cabo-verdiana, está bem escrita e é de leitura cativante.

A obra foi escolhida no universo de 13 candidaturas. Para além dos cinco mil euros valor do prémio, o vencedor poderá ver publicado já no próximo ano (2023) com a chancela das duas editoras: a Imprensa Nacional-Casa da Moeda e a Imprensa Nacional de Cabo Verde.

De recordar que, o escritor cabo-verdiano José Joaquim Cabral foi o vencedor da 4ª edição deste prémio distinguido pelo romance “Destino Aziago”.

Este prémio é instituído em parceria pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda de Portugal (INCM) e Imprensa Nacional de Cabo Verde (INCV) e tem como propósito a promoção da língua portuguesa e do talento literário em Cabo Verde, bem como homenagear Arnaldo França, destacada figura da literatura e cultura cabo-verdiana.

O reconhecido poeta e ensaísta, Arnaldo França foi académico que esteve na génese do ensino superior em Cabo Verde, além de crítico, investigador e historiador da literatura cabo-verdiana.