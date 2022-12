​Ministro da Cultura preside abertura do primeiro Encontro Nacional de Batuco em Assomada

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), Abraão Vicente, vai presidir, hoje, 29, a abertura do primeiro Encontro Nacional de Batuco “Batuku Finkadu na Tereru – Maior Tereru di Batuku di Mundu”, na Rua Pedonal, na cidade de Assomada, Santa Catarina.

Segundo uma nota do MCIC, o evento tem como propósito celebrar o batuco, ao mesmo tempo valorizar esta manifestação cultural secular em Cabo Verde.

O evento irá iniciar-se com a actuação das crianças do programa Bolsa de Acesso à Cultura (BA-Cultura), para dar as boas-vindas aos homens e mulheres do batuco.

O “Maior Tereru di Batuku du Mundu” contará com duas rodas de batuco, “Mudjeris na Batuco” e “Homis na Batuco”.

Serão 35 elementos de Tarrafal, 202 de Santa Catarina,11 de São Salvador do Mundo, 9 de São Lourenço dos Órgãos, 38 de São Miguel, 113 de Santa Cruz, 66 de São Domingos, 44 da Praia, 59 de Ribeira Grande de Santiago e 56 do Maio, que vão dar brilho a este evento, que contará com actuação do músico Princezito.

Orçado em 3800 contos, o "Tereru" vai decorrer na Rua Pedonal, na cidade de Assomada, das 09h00 às 17h30.

O Batuco é uma manifestação cultural secular em Cabo Verde, que combina poesia, voz, música e dança. Prática de “tereru”, de quintal, foi gerado a partir do saber popular, da oralidade, redunda numa prática social, simultaneamente, ritual e acto festivo, prenhe de conteúdo cultural, expressão de uma identidade própria.

Em meados da década de 90, entra na fase de revitalização, graças à combinação de factores de cariz sociopolítico associados às mudanças ocorridas no país e ao impulsionamento dado por actividades culturais que foram aparecendo.