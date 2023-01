​Biblioteca Nacional doou mais de 6 mil livros em 2022 às instituições nacionais

A presidente do Instituto da Biblioteca Nacional, Matilde Santos disse que a Biblioteca Nacional doou mais de 6 mil livros em 2022 para mais de 30 instituições a nível nacional, nomeadamente jardins infantis, escolas, associações e bibliotecas municipais.

Matilde Santos disse numa entrevista à Inforpress que o ano ora findo “foi extremamente positivo”, e de entre os feitos destacou a disseminação dos livros, tendo a Biblioteca Nacional, no âmbito das ofertas, oferecido “mais de 6 mil livros a mais de 30 instituições a nível nacional”.

“O balanço é extremamente positivo porque grande parte das actividades que tínhamos agendado conseguimos concretizar, conseguimos levar a cabo as iniciativas previstas no âmbito das reedições, reeditamos Contra Mar e Vento que se encontrava esgotado, Chuva Braba. Também estava previsto o Ilhéu de Contenda que irá sair agora no início deste ano”, garantiu.

A nível das feiras e mini-feiras de livros realizados ao longo de 2022, adiantou que a instituição que preside superou “todas as expectativas” sendo que a meta era dez feiras e realizou 16 entre as ilhas de Santiago, São Vicente, ilha da Boa Vista e Fogo.

“A nível dos livros vendidos esteve na linha da frente os clássicos Chiquinho, Contra Mar e Vento, Famintos e em Novembro após o lançamento da Chuva Braba o livro acabou por ser o mais vendido na feira de Natal realizado em Dezembro”, assinalou Matilde Santos.

“Mostra que as pessoas estão a preocupar com a leitura e que o livro tem vindo a fazer parte do leque de presentes também oferecidos no Natal” disse Matilde Santos, asseverando que no ano 2023 a Biblioteca Nacional pretende reeditar entre dois ou três obras cujos nomes não avançou.