Actividades durante as férias escolares

Chegou mais uma edição da colónia de férias. Para aqueles que vão passar suas férias no país durante os meses de Julho e Agosto podem desfrutar das actividades que acontecem durante esse período. Muitas são as opções, dependendo da possibilidade de cada um, pois as ofertas são para todos os gostos e bolsos. O Expresso das Ilhas foi saber das novidades para a colónia de férias deste Verão.

Na Cidade da Praia, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da Biblioteca Nacional, realiza a “Biblioteca de Verão 2022” com actividades como música, desenho sobre a história e produção escrita, expressão plástica “pintura das mãos”, oficina de reciclagem, jogos com livros, oficina de teatro, escrita criativa, visita ao Museu Etnográfico da Praia, culinária e sessões de filmes.

As actividades destinam-se às crianças dos 6 aos 10 anos e acontecem de 1 a 15 de Julho, pelo que as inscrições estão abertas até esta quinta-feira, 30.

A presidente do Conselho Directivo da Biblioteca Nacional, Matilde Santos, disse que este ano estão com muita procura, mas que limitaram o número de crianças em relação ao ano passado.

A abertura da “Biblioteca de Verão 2022” será no dia 1 de Julho, sexta-feira, que é Dia Mundial das Bibliotecas, e também enquadra-se no âmbito da divulgação do Plano Nacional de Leitura.

Matilde Santos frisou que o objectivo principal da “Biblioteca de Verão 2022” é promover o livro, a leitura e os autores de uma forma geral, mas com especial enfoque para autores cabo-verdianos e da CPLP.

“Como tínhamos usado o slogan ‘O Verão com Livro’, então todas as actividades terão como ponto central ou inicial, o livro. Dentro da actividade do desporto vamos analisar a questão do livro. A nível da culinária vai ser a mesma coisa. Vamos ter leitura em voz alta, escrita criativa, mas é mais no sentido de brincar com os livros, não com aquela obrigatoriedade e questão avaliativa, mas com o intuito de transmitir conhecimento a partir dos livros”, explica.

Outras ofertas

A Cesária Évora – Academia de Artes (CEAA) já tem a sua programação de “Oficina de Verão”, que vai decorrer de 6 a 28 de Julho, onde serão realizadas actividades como aulas de música, expressão plástica, laboratório orquestras, contação de estórias, teatro de fantoches e ilustrações. As actividades são destinadas às crianças e jovens dos 5 aos 11 anos de idade.

Em São Vicente, a Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo (ALAIM) realiza de 18 de Julho a 20 de Agosto, a FAVA (Férias Artes Verão ALAIM) com actividades artísticas. Trata-se de uma oportunidade para as crianças dos 5 aos 15 anos de idade fazerem aulas divertidas e lúdicas durante o Verão.

Estão programadas actividades como teatro, dança contemporânea, hip hop, canto, percussão, culinária, cerâmica, criatividade, capoeira, sessões de cinema e debates ambientais, com formadores artistas que vão partilhar os seus conhecimentos.

No final da colónia de férias serão apresentados os trabalhos desenvolvidos pelas crianças. No final da FAVA haverá apresentação do resultado de todas as actividades desenvolvidas durante as cinco semanas.

A directora da ALAIM, Janaina Alves, explicou que o objectivo central do FAVA tem a ver com a filosofia da ALAIM de ser um espaço de educação artística.

“Durante as férias as crianças terão oportunidade de experimentar várias áreas artísticas. Nesse período além de terem acesso a essas actividades, elas preparam junto com os professores uma apresentação do que aprenderam durante essas 5 semanas e apresentam-nas aos pais”, indicou.

Janaina Alves frisou que nesta FAVA há crianças que já não têm idade para frequentar as aulas, mas voltam neste Verão como monitores, “o que prova o amor e o carinho que fica em cada um que passa por aqui”.

Por outro lado, assinalou que o tema central da FAVA são sempre as artes, “aprender e fazer cada uma delas de forma intensiva. Vamos neste ano em parceria com a Biosfera ter oficinas e palestras sobre o cuidado com o ambiente”.

Além dessas actividades que citamos, há colónia de férias a acontecer em vários pontos do país.

Pandemia

Face ao aumento do número de casos, Janaina Alves sublinhou que vão seguir os mesmos cuidados que seguiram ao longo destes dois anos. “Utilização de máscaras, higienização dos espaços, professores e monitores vacinados e testados, etc”.

Em relação à Biblioteca Nacional, Matilde Santos afirmou que vão respeitar as medidas à semelhança do que fizeram nos anos transactos em que a situação também era idêntica.

“Vamos continuar a observar todo o protocolo relactivamente aos cuidados a ter nestes casos, tentar ao máximo o distanciamento possível, tomar os cuidados possíveis, ter o álcool gel pronto e outros cuidados que vamos continuar a ter”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1074 de 29 de Junho de 2022.