​Festival Nhu Santo Amaro com vários artistas nacionais

O Festival Nhu Santo Amaro que acontece esta sexta e sábado, 13 e 14, vai receber vários artistas cabo-verdianos residentes e na diáspora. Realizado pela Câmara Municipal do Tarrafal , este festival regressa este ano, por ocasião das festas do município.

O festival acontece na orla marítima, em Ponta de Atum e terá actuação de Soraia Ramos, Ferro Gaita, Tony Fika, MC Acondize, Buguin Martins, Beto Dias, Dhy Indiferente, Léo Pereira, Grace Évora, Suzanna Lubrano, Chando Graciosa, CESF , SOS Mucci, Josslyn, Jocy, Herdeiros de Codé di Dona, Hérica de Oliveira (vencedora de do concurso talento + 2022), Maruka Xika, Mural Valete, Lippe Monteiro, Bulimundo, Bensu, Delta Kultura, Franco Tarrafal, Omega, Bodinho, Taty, Kultura Eperanza, Fidjus di Santo Amaro, Herman, Janice, Vindo Bodona, Nelson Kristo e MR Vay.

Além de festival de música, a Câmara Municipal do Tarrafal tem estado a realizar, durante este mês, um conjunto de actividades, através de um programa, que terá o seu ponto alto com a Celebração Eucarística em honra à Nhu Santo Amaro, no dia 15 deste mês.

Para além da componente religiosa, a edilidade tem estado a levar a cabo um leque de actividades culturais, desportivas e recreativas, com o intuito de dinamizar o município, através da promoção da prática desportiva, cultural, e promoção de momentos de confraternização entre os munícipes, emigrantes, visitantes e turistas.

Do programa desportivo, constam a realização de competições e torneios nas diversas modalidades, nomeadamente futsal, jogos de mesa, provas de atletismo, competição de judo, surf e bodyboard, torneiro de velhas glórias de futebol e várias outras actividades.

Já no âmbito cultural, contam com a realização de feiras de artesanato, lançamentos e apresentações de livros.

Constam ainda do programa a realização de encontro dos emigrantes, corrida de cavalo, entrega de habitações a famílias, workshops, encontro com os Emigrantes, entrega de créditos a famílias, entrega de cartas de condução aos jovens e ainda atos de entrega e batismo de autocarro para o reforço do transporte escolar municipal e viatura para o serviço de fiscalização municipal.