​Governo disponibiliza cinco milhões de escudos à LIGOC-SV

O Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, disponibilizou cinco milhões de escudos cabo-verdianos à Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente (LIGOC-SV). De acordo com uma publicação divulgada esta terça-feira, 17, na página na rede social Facebook do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

Segundo a mesma fonte, trata-se de uma iniciativa que está enquadrada dentro do Programa de Desenvolvimento da Cultura e das Indústrias Criativas.

“Este acordo de financiamento visa conferir maior solidez e previsibilidade à política de incentivo às expressões culturais e indústrias criativas, neste caso o Carnaval, uma medida adoptada pelo Governo de Cabo Verde, em 2017, através de editais de Carnaval”, indica.

Este ano, o Carnaval volta às ruas de Mindelo, com o desfile de cinco grupos: Cruzeiros do Norte, Monte Sossego, Estrela do Mar, Flores do Mindelo e Escola de Samba Tropical.

De sublinhar que no ano passado, o Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), disponibilizou um montante de dois milhões de escudos aos grupos de Carnaval das ilhas de São Vicente e de São Nicolau. E esse montante seria canalizado para acções formativas, workshops, entre vários aspectos relacionados com a organização do Carnaval e no empoderamento dos grupos a nível de captação de recursos materiais.