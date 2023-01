​Carnaval da Praia com desfile de quatro grupos oficiais

A cidade da Praia contará, este ano, com o desfile de quatro grupos oficiais para para a Festa do rei Momo. A informação foi avançada pela autarquia praiense, numa conferência de imprensa realizada hoje, pelo vereador de Cultura e Economia Criativa, Jorge Garcia, e que contou com a presença dos representantes dos grupos oficiais.

Segundo Jorge Garcia, por força da contingência sanitária imposta pela pandemia da COVID-19, esta é a primeira Festa do Rei Momo financiada pela actual equipa camarária, liderada por Francisco Carvalho.

Este ano, a Avenida Cidade de Lisboa contará com o desfile dos grupos oficiais Vindos de África de Achadinha/Bairro Craveiro Lopes, Samba Jó de Palmarejo, Bloco Afro Abel Djassi de Achada Santo António e Vindos do Mar de Achada Grande Frente, e mais dois grupos de animação: Bididó e Ariah do Norte.

“Enquanto maior patrocinador do Carnaval da Praia, a Câmara Municipal da Praia irá assumir, no Escalão principal, os prémios referentes aos três primeiros classificados: Melhor Rei, Melhor Rainha, Rainha de Bateria, Porta-Bandeira, Mestre-Sala, Melhor Música, Melhor Carro Alegórico e Melhor Bateria, num montante de que ultrapassa os 1200 contos, bem como o subsídio atribuído previamente aos grupos inscritos na competição para custear a produção de fantasias, carros alegóricos e demais itens, num montante de 4 mil contos, um aumento de 50% em relação ao ano de 2019”, adianta.

Os grupos oficiais já receberam os 300 mil escudos para avançarem com os preparativos, faltando ainda 700 mil escudos que a autarquia promete disponibilizar em tempo oportuno.

“Este ingente esforço de financiamento denota, em primeiro lugar, uma autarquia, deveras, comprometida em imprimir maior qualidade aos desfiles completamente engajada em impulsionar e dinamizar a economia local, à volta da indústria do Carnaval”, frisa Jorge Garcia.

Por outro lado, segundo o autarca trata-se de assumir “o Carnaval” enquanto espaço de reflexão de temas da nossa história, do nosso folclore, dos nossos costumes, do nosso modo de ser, da maneira como funcionam as instituições políticas, da postura de figuras políticas e, inclusive dos temas que estão colocados na pauta política, no momento.

“A CMP espera ainda contar com a adesão dos habituais patrocinadores, sobretudo, no tocante ao reforço da premiação dos grupos oficiais, e em 2024, com o leque maior de grupos inscritos no escalão principal, caso dos grupos Intervila (Vila Nova), Estrela da Marinha (Terra Branca) e Maravilhas do Infinito (Achada Grande Frente)”, apela.

Na mesma linha, disse que a autarquia compromete-se a inteirar-se melhor do funcionamento dos grupos, de modo a estar em condições de equacionar propostas em termos de aperfeiçoamento das condições existentes nos estaleiros e espaços de ensaio e no aprimoramento de formações destinadas aos criativos dos grupos.

De acordo com o sorteio realizado pela autarquia praiense, Samba Jó é o primeiro grupo que irá desfilar na Avenida Cidade de Lisboa, seguido de Maravilhas do Mar, Bloco Afro Abel Djassi e Vindos de África.

Em relação aos prémios, o primeiro classificado receberá o montante de 450 mil escudos, segundo lugar 280 mil escudos, terceiro 170 mil escudos, Rei e Rainha 60 mil escudos, Rainha de Bateria 20 mil escudos, Porta-Bandeira 20 mil escudos, Melhor Música 20 mil escudos e Melhor Carro Alegórico 60 mil escudos.