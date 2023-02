​Quatro grupos oficiais esperados na Avenida Cidade de Lisboa

Este ano, a Avenida Cidade de Lisboa vai receber o desfile de quatro grupos oficiais. O início do desfile está agendado para as 17h00. A Câmara Municipal da Praia já divulgou o cartaz oficial do desfile do Carnaval da Praia.

No dia 21, a Avenida Cidade de Lisboa será invadida pelos grupos oficiais e de vários grupos de animação: Mandingas Ariah de Norte e Bididó.

De acordo com o sorteio realizado pela autarquia, Samba Jó é o primeiro grupo a desfilar, seguido de Vindos do Mar, Bloco Afro Abel Djassi e por último Vindos D`África.

Conforme o cartaz divulgado pela autarquia, o grupo Samba Jó entrará na avenida, às 17h00, com o tema “Cabo Verde, Uma realidade de Outrora”, Vindos do Mar vai desfilar, às 17h40, com “Mar: Uma Justa Homenagem”, Bloco Afro Abel Djassi, às 18h30, com “A Herança Africana”,e Vindos d´África, às 19h20, com “O Esplendor do Arco Íris".

Em relação aos prémios, o primeiro lugar será contemplado com o valor de 450 mil escudos, o segundo lugar receberá 280 mil escudos, terceiro 170 mil escudos, Rei e Rainha 60 mil escudos respectivamente, Rainha de Bateria 20 mil escudos, Melhor Música e Porta Bandeira 20 mil escudos e Melhor Carro Alegórico 60 mil escudos.

Mas antes disso, no domingo, 19, a Avenida Cidade de Lisboa vai receber os desfiles dos Jardins Infantis, que deverão começar às 16h00.

O primeiro a entrar na avenida, é o jardim Suzy, às 16h00, com o tema "Unicórnio", segue-se Jardim Pimpão, às 16h30, com “Lembra Tempo”, Jardim Amor e Vida irá desfilar às 17h00, com “Proteção do Meio Ambiente Rumo ao Planeta Azul” e por último Jardim Catly, às 17h30, com “Mundo Encantado”.

A entrega dos prémios aos vencedores será no dia 23, às 17h00, na Praça Alexandre Albuquerque, na Cidade da Praia.

A Câmara Municipal da Praia promete muita folia e apela aos munícipes a conviverem de forma harmoniosa e moderada.