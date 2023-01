​Disco "Di Lonji" de Elida Almeida lançado no mercado esta sexta-feira

A cantora Élida Almeida lança esta sexta-feira, 27, o seu quarto disco de estúdio "Di Lonji", pela editora Lusafrica. A apresentação ao vivo deste disco acontece já no dia 11 de Fevereiro em Paris, na sala Pan Piper e segue-se Lisboa a 25 de Março, no Capitólio. De acordo com as informações divulgadas hoje, pela produtora Harmonia.

Segundo a produtora a escolha do nome “Di Lonji” não é inocente, espelha a sua essência e trajecto. “Retrata Elida, de onde vem geograficamente, mas também todas as distâncias de Cabo Verde, desde a zona de origem, ao caminho da concretização dos sonhos, o alcançar dos objetivos, trespassando todas as barreiras que ali representa o ser do interior... de fora (di fora - no criolo”. O disco, que é formado por 14 temas, foi gravado entre Cabo Verde, Portugal e Estados Unidos e misturado e masterizados em Paris, e com direcção artística de José da Silva, produção e arranjos de Hernani Almeida e Momo Wang. Conforme indicou a mesma fonte, ao longo de todo este trabalho, pode ouvir-se sonoridades bem características do universo de Elida, como o Batuque tradicional, ao não tradicional na linha do Blues, ao Tabanka, ao Kola Samba, que aos poucos poucos se torna um ritmo latino, numa união que fortalece a relação da música de Cabo Verde com a música latina, até aos elementos eletrónicos, para além de Elida ainda revisitar o repertório dos Bulimundo, ao regravar um tema que cresceu a ouvir "Dimingu Denxo". O disco representa toda essa intensa e persistente caminhada, com todos os factores que o dificultaram e que foram ultrapassados, o vencer todos os estereótipos, a busca de aprovação que a fez chegar aqui. Depois do tema de avanço "Dondona", "Bedjera" é o segundo single deste trabalho discográfico, e vem acompanhado de um videoclipe, já disponível no canal oficial de YouTube da artista. Nesta faixa, Elida destaca a Tabanka, género musical tipicamente cabo-verdiano e herdado dos povos escravizados da época. “A faixa nasceu enquanto estava em residência artística, acompanhada por um beatmaker costa-marfinense, Momo Wang, que fundou este género a sonoridades mais modernas. Mostrando aqui a imensa magia e universalidade da música”. Conhecida pela maturidade, talento e generosidade da sua escrita e interpretação, Elida Almeida deu-se a conhecer ao mundo em 2014, ano em que foi descoberta pelo produtor José da Silva - também responsável por apresentar Cesária Évora ao mundo. Oito anos depois da estreia, Elida Almeida faz o balanço de todo este seu percurso, onde já chegou. Assim batiza o seu quarto álbum: "Di Lonji, "De longe".

