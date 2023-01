​“Dia di Morna na Safendi” acolhe várias actividades

O “Dia di Morna na Safendi” que acontece hoje, 27, no bairro de Safende, na cidade da Praia, âmbito do projecto “MorNa Kumunidadi”, será marcado com várias actividades culturais.

Exposição de livros, roda de conversa, projecção de documentário e Serenata, são as actividades que vão marcar o “Dia di Morna na Safendi”.

Segundo uma nota do Instituto do Património Cultural (IPC), “Dia di Morna na Safendi” é uma iniciativa enquadrada no plano de salvaguarda da morna, que reconhece que as associações de base comunitárias, os grupos informais a nível cultural e não só, têm um papel preponderante no que tange à defesa e salvaguarda do património cultural enquanto principais guardiões do seu património.

A abertura da serenata será realizada pelo presidente do Instituto do Património Cultural, Hamilton Jair Fernandes.

O “Dia di Morna na Safendi” é realizado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas através do Instituto do Património Cultural, em parceria com a Associação Comunitária Amigos de Safende (ACAS).