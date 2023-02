​Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design lança prémio Kakoy 2023

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD) lançou esta terça-feira, 14, o prémio Kakoy 2023, no sentido de convocar o público a juntar-se nesta que é a exaltação de um elemento diferenciador do Carnaval Mindelense, o artesanal.

Segundo uma nota da CNAD, este prémio visa reconhecer, valorizar, estimular e reavivar o Carnaval espontâneo, um elemento diferenciador do Carnaval Mindelense, sobretudo, pela capacidade criativa e originalidade das pessoas, que no dia do Carnaval se metamorfoseiam e criam objectos/peças dignos de admiração.

No dia do Carnaval, 21 de Fevereiro, serão avaliados foliões individuais e grupos de três a dez pessoas no percurso do Carnaval do Mindelo - que se destacam pela Criatividade, Originalidade, Presença, Mensagem e Reação do público.

A entrada dos grupos está prevista para às 16h00, na rua de Lisboa. A última entrada na rua de Lisboa será às 17h30. Não serão contemplados grupos de animação que se inscrevem na Câmara Municipal de São Vicente com o propósito de animar o Carnaval.

A entrega dos prémios será feita no dia 22, na rua de Lisboa, às 15h30. Os vencedores receberão, além de um valor monetário, uma estatueta concebida pelo artista plástico Bento Oliveira e elaborada pelo Atelier PIKÁ.

A mesma fonte lembrou que a proposta de atribuição do nome “KAKOY” a este prémio tem por objectivo homenagear esta figura singular do Carnaval Mindelense de outrora que faz parte da memória comum dos sãovicentinos. Cacói persiste no imaginário, admirado e acarinhado pelo povo.

Cacói (Ricardo António Francisco) figura de destaque do Carnaval Mindelense dos anos 70 e 80 conhecido por todos pelo seu habitual traje e penteado à indio Apache. Este juntava-se com outras figuras, como Armando Pinheiro, Artur Box e imitava personagens de filmes que passavam nas telas dos cinemas ‘Tuta’ e ‘Eden Park’.

As suas fantasias eram confeccionadas por eles e os adereços faziam jus às personagens que desfilavam pelas ruas da “Morada” oferecendo um carismático espectáculo de animação ao povo que “descia para a Morada” que e deleitavam o público no intervalo dos desfiles dos Blocos Oficiais.

Esta iniciativa foi tomada em 2016, em reconhecimento e no sentido de preservar e estimular aos grupos “espontâneos”, supostamente mais “autênticos”, resgatando assim essa memória colectiva.

O Prémio Kakoy resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de São Vicente e a LIGOCSV- Liga Independente dos Grupos do Carnaval de São Vicente.