​“Vamos ter um grande Carnaval este ano em Mindelo” Abraão Vicente

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente fez esta constatação, esta quarta-feira, 15, depois de uma visita que fez aos estaleiros dos grupos de Carnaval do Mindelo, que irão desfilar nos dias 20 e 21, onde pôde ver de perto o andamento e os preparativos dos grupos carnavalescos da ilha de “Monte Cara.

Abraão Vicente disse que os grupos de Carnaval de São Vicente já estão sintonizados quanto à música e a coreografia que irão entrar no circuito carnavalesco da ilha.

Samba Tropical, Estrela do Mar, Flores do Mindelo, Monte Sossego e Cruzeiros do Norte afinam, assim, os passos, enquanto nos estaleiros trabalha-se a todo o vapor para que os carros alegóricos representam, também, o enredo sonhado, desenhado e, agora, a ser concretizado.

“Das visitas que fiz tenho a absoluta convicção de que vamos ter um grande Carnaval este ano em Mindelo. Toda a parte da logística já se vê. A alegria popular, muitas pessoas das outras ilhas que se comprometem e deslocam-se para fazerem parte do enredo”, afirmou o governante.

“Sente-se aquilo que é único em Mindelo, a vibração popular e o engajamento do público e da população em geral que, mesmo não fazendo parte dos grupos, faz questão de acompanhar a construção do carnaval do Mindelo, os ensaios, o enredo”, referiu Abraão Vicente.

Depois destas visitas, o titular da pasta da cultura e das indústrias criativas voltou a apelar para um maior engajamento das empresas e do sector privado no Carnaval do Mindelo. “Há mais engajamento dos grupos, há mais vontade popular, falta financiamento e este financiamento não pode vir só do Estado. O enorme trabalho e esforço de todos os envolvidos no Carnaval, direcção, voluntários, pessoas dos bairros, população em geral, aliado à Câmara Municipal de São Vicente que todos os anos financia esta manifestação cultural, é de tirar o chapéu”.

“Tiro o chapéu às direções dos grupos de Carnaval de São Vicente porque vejo um esforço quase sobre-humano para manterem de pé este projeto que pode ser económico para o Estado e fazer parte de uma estratégia de Cabo Verde”, concluiu o governante.