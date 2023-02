Governo promete apoio aos grupos para procurarem mercados mais competitivos para adquirir materiais

O primeiro-ministro garantiu, hoje, no Mindelo, que o Governo dará todo apoio necessário para facilitar e ajudar os grupos carnavalescos na procura de mercados mais competitivos para adquirir materiais para confecção de trajes e andores.

Ulisses Correia e Silva deu esta garantia ao ser questionado pela Inforpress sobre o pedido de intervenção do Governo, feito pelos grupos carnavalescos, para ajudá-los na aquisição de materiais em mercados mais baratos e competitivos, por causa das dificuldades que encontraram na aquisição desses produtos para preparar o Carnaval deste ano.

“Estaremos a dar o apoio que for necessário, porque a aquisição tem que ser pelos grupos, mas vamos ver o que pode ser feito para facilitar, em termos de logística ou até na procura de mercados mais competitivos em termos de custos”, afirmou Ulisses Correia e Silva.

Apesar das dificuldades relatadas pelos grupos na aquisição de materiais, o primeiro-ministro defendeu que o Carnaval de São Vicente este ano está “espectacular” e que apesar dos dois anos de paragem devido à pandemia da covid-19, “está-se a recuperar e a retomar em força”.

“Representa tudo aquilo que é a alma também do cabo-verdiano, particularmente aqui de São Vicente. Boa organização, boa participação, grupos com muita qualidade e o comportamento do público muito respeitador com alegria, mas também de forma muito organizada. Isto representa um valor muito alto para aquilo que é um momento importante para a ilha, não só em termos de entretenimento, mas também em termos da sua própria economia”, frisou.

É que, lembrou o primeiro-ministro, o Carnaval “movimenta também dinheiro, deixa os hotéis cheios e restaurantes” e também movimenta “toda a actividade que está por detrás dos desfiles”, como “a construção de andores e a parte que tem a ver com arte e costura”.