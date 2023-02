​Samba Jó é campeão do Carnaval da Praia

O grupo carnavalesco Samba Jó, do bairro de Palmarejo, sagrou-se campeão do Carnaval da Praia, depois de vários anos de luta. Além de conquistar o primeiro lugar, Samba Jó levou para a casa os prémios de Melhor Música, Melhor Bateria e Porta-bandeira

Os resultados foram apresentados esta quinta-feira, 23, pela Câmara Municipal da Praia, na Praça Alexandre Albuquerque, na presença dos grupos.

O Vindos d'África, do bairro Craveiro Lopes, que foi vencedor do Carnaval da Praia por seis vezes consecutivos, ficou em segundo lugar e Vindos do Mar de Achada Grande Frente ficou em terceiro lugar. Além do segundo lugar, o Vindos d 'África conquistou os prémios de Rainha e Rei do Carnaval.

O prémio de Melhor Carro Alegórico foi para o grupo Bloco Afro Abel Djassi, de Achada Santo António. Já o Vindos do Mar levou para a casa os prémios de Mestre Sala e Rainha Bateria.

O presidente do grupo Samba Jó, João Elias Teixeira disse que há muito que é vencedor da Praia, mas que foi sempre injustiçado. Por outro lado, prometeu fazer de tudo para que a Praia tenha um bom Carnaval.

O primeiro classificado recebeu o montante de 450 mil escudos, o segundo lugar recebeu 280 mil escudos, terceiro 170 mil escudos, Rei e Rainha 60 mil escudos respectivamente, Rainha de Bateria 20 mil escudos, Melhor Música e Porta Bandeira 20 mil escudos e Melhor Carro Alegórico 60 mil escudos.





Listas dos prémios:

Melhor Bateria: Samba Jó;

Melhor Música: Samba Jó;

Melhor Carro Alegórico: Bloco Afro Abel Djassi;

Mestre Sala: Vindos do Mar;

Porta-bandeira: Samba Jó;

Rainha Bateria: Vindos do Mar;

Rainha do Carnaval: Vindos d’África;

Rei do Carnaval: Vindos d’África;