Ana Samira Silva Baessa substitui Jair Fernandes no IPC

Ana Samira Silva Baessa é a nova presidente do conselho directivo do Instituto do Património Cultural (IPC), segundo resolução publicada hoje.

Ana Samira Silva Baessa que até agora era directora dos Museus, substitui Hamilton Fernandes no cargo que este desempenhava desde 2017. Licenciada em Gestão do Património pelo Instituto Politécnico do Porto em 2008 e pós-graduada em Património, Turismo e Desenvolvimento pela Universidade de Cabo Verde, Ana Samira Silva Baessa trabalha desde 2009 no IPC onde colaborou no Gabinete de gestão da Cidade Velha Património Mundial. Também fez parte da equipa que trabalhou as propostas de classificação dos Centros Históricos a Património Nacional. Coordenou o plano de Gestão da Cidade Velha horizonte 2022, e o estudo de Perfil e Nível de satisfação dos visitantes.

