Burela acolhe 1º Dia da Literatura Cabo-verdiana com foco no “Chiquinho” de Baltasar Lopes da Silva

O município de Burela, em Espanha, acolhe, na terça-feira, o 1º Dia da Literatura Cabo-verdiana, promovido pelo Instituto Perdouro e com foco na obra “Chiquinho” do escritor cabo-verdiano Baltasar Lopes da Silva.

De acordo com a organização, o evento quer assinalar os 75 anos (1947-2023) de “Chiquinho”, de Baltasar Lopes, convertendo o município espanhol, por um dia, na “capital cultural da expressão galego-lusófona”.

Ao todo, serão quase duas centenas de pessoas que irão reunir-se na Biblioteca do Instituto Perdouro para fazerem uma leitura continuada do “Chiquinho” durante oito horas, ou seja, das 10:00 às 18:00, entre alunos, nomeadamente de origem cabo-verdiana, escritores, politóloga, linguística, historiadores, e professores, entre os quais Lourenço Gomes, da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), que irá intervir por videoconferência.

“Ao longo das quase oito horas de leitura continuada haverá um autêntico rosário de momentos especiais”, explicou a organização, frisando que “’Chiquinho’ irá reunir na mesma mesa duas autoridades da cultura em Burela: Rocío Rivera Seara, da Asociación Cultural Ledicia e Antonina Semedo, uma das fundadoras de ‘Batuko Tabanka’”.

A escritora cabo-verdiana Amália Faustino, inspectora educativa já reformada, irá intervir a partir de Lisboa, num encontro em que Argentina, Portugal, Brasil, Senegal e Cuba também estarão representados.

Para a organização, este tipo de evento constitui, num município como Burela, onde existe uma comunidade cabo-verdiana muito grande, o encontro constitui uma “ferramenta necessária para a aproximação entre culturas”.

A Biblioteca do Instituto Perdouro tem actualmente uma secção dedicada a livros de temática cabo-verdiana e a sala de exposições do Auditório Municipal tem aberta uma exposição de pintura sobre a língua e literatura cabo-verdiana.

A abertura do evento será feita pela adida cultural da Embaixada de Cabo Verde em Espanha, Odete Alves, juntamente com representantes da Câmara Municipal de Burela e da comissão organizadora.

O encerramento do encontro no município de Burela, onde a presença da comunidade cabo-verdiana já tem 45 anos, estará a cargo do deputado da nação pela diáspora, do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV-oposição), Francisco Pereira.