​Supa Squad são os segundos convidados especiais dos CVMA 2023

À semelhança de Barbara Bandeira, os artistas Mr. Marley e Zacky Man, os Supa Squad, serão convidados especiais da XII edição da gala dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), que acontece no dia 3 de Junho, na Cidade de Santa Maria, na Ilha do Sal.

A organização dos CVMA anunciou esta segunda-feira, 8, numa nota enviada que os dois artistas com raízes cabo-verdianas, prometem uma actuação eletrizante e muito ritmada ao som do afro-beat e dancehall a que já habituaram os fãs.

Os Supa Squad surgem em 2011 quando os primos Mr. Marley e Zacky Man, e os seus projectos musicais caracterizam-se pela fusão do reggae, do dancehall, do moombahton e do afro-beat, passando por vários outros estilos musicais. Uma produção que se inspira não só no seu percurso, mas também, nos mais diversos artistas internacionais e que carrega consigo uma mensagem de diversão e descontração.

A dupla de origem cabo-verdiana reside em Portugal, onde tem uma carreira consolidada e reconhecida, com as suas músicas a figurar no top das plataformas digitais.

Os Supa Squad, que não são apenas uma dupla de cantores, são também produtores musicais de renome, com temas e beats assinados em nome próprio, para eles e para dezenas de outros artistas, recentemente lançaram, em colaboração com a fadista portuguesa Mariza e Apollo G o tema “Minha Terra”, um remake do tema original português “Gente da Minha Terra” de Amália Rodrigues e popularizado mais recentemente por Mariza.

O tema tornou-se num hit, entre público e crítica, entrou directamente para vários tops portugueses e caboverdianos de músicas mais ouvidas e, apenas um mês após o seu lançamento, ultrapassou a marca das 4 milhões de visualizações no youtube.

Este ano o Cabo Verde Music Awards deslocaliza a sua XII edição para a cidade de Santa Maria na Ilha do Sal. A organização promete que o evento irá manter todo o glamour, emoção e muita música, na gala que acontecerá no Hotel Meliã Dunas.

“O Futuro é Agora” é o lema desta edição, que trabalha uma visão mais futurista da música, alinhada com os desafios da actualidade, mas sem deixar de lado a herança cultural e rítmica que contribui para identificar e distinguir Cabo Verde no mundo.