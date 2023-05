​1ª Edição do Kriol Jazz Festival Sal já tem cartaz

A 1ª edição do Kriol Jazz Festival Sal, que acontece nos dias 7 e 8 de Julho, engloba na sua programação um cartaz com artistas sonantes do panorama musical cabo-verdiano e internacional.

Organizado pela Harmonia em parceria com a Câmara Municipal do Sal, a 1ª edição do KJF Sal vai ocupar a Praça Manuel António Martins, em Santa Maria.

Segundo uma nota enviada pela Harmonia, o Kriol Jazz Festival, que acontece há 12 anos na Cidade da Praia, na 12ª edição, em 2023, alarga o seu conceito à Ilha do Sal.

“A Ilha do Sal vê nascer em Julho de 2023, a sua 1ª edição do KJF Sal, uma organização da Harmonia em parceria com a Câmara Municipal do Sal, com lugares sentados e de pé, cujo valor dos bilhetes será de 1500 escudos diário e de 2500 escudos para dois dias, disponíveis a partir do dia 15 de Maio”, anuncia.



No dia 7, haverá actuação de Pret & Bronk feat Vamar Martins, Os Tubarões, Manu Gallo (Costa do Marfim), Jowee Omicil (Haiti).

Já no dia 8, o palco será de Mirri Lobo, Carmen Souza, Trio 368 Degrès (Costa do Marfim), Kahil Elzabar `Tribute to Don Cherry” (EUA).