Kriol Jazz Festival Sal com cartaz de musicalidade livre, crioula e jazzística

​A ilha do Sal acolhe, pela primeira vez, o Kriol Jazz Festival, evento que terá lugar no mês de Julho, na Praça Manuel António Martins, em Santa Maria, oferecendo um cartaz de musicalidade livre e crioula, tradicional e jazzística.

Durante dois dias, 7 e 8 de Julho, a cidade turística de Santa Maria vai estar movimentada com um evento musical diferente, abrilhantado por artistas sonantes do panorama musical cabo-verdiano e internacional.

O anúncio do evento, organizado pela Harmonia em parceria com a Câmara Municipal do Sal, foi feito na sexta-feira, 02, durante uma conferência de imprensa, pela vereadora da Cultura, Maria João Brito, na presença de José da Silva, da Harmonia lda, promotor da iniciativa, devendo a autarquia disponibilizar cinco mil contos para o efeito.

O Kriol Jazz Festival Sal deveria acontecer em Abril de 2020, mas foi cancelado por causa da pandemia da covid-19.

Congratulando-se com esta diligência de trazer o Kriol Jazz novamente para a ilha do Sal, Maria João Brito disse tratar-se de uma oportunidade para também as pessoas no Sal, amantes deste género musical, deleitarem-se ao som do jazz, assistindo grandes instrumentistas.

“Para nós é um privilégio podermos assistir a este concerto de jazz, de boa música, a avaliar o cartaz apresentado, e sermos o anfitrião da descentralização do Kriol Jazz Festival, pela primeira vez fora da cidade da Praia”, sublinhou a responsável camarária pela área da Cultura, assegurando que todas as condições estão reunidas para acolher esta primeira edição do Kriol Jazz Festival na ilha.

“Acreditamos que será um sucesso, e uma oportunidade também de diversificarmos a nossa oferta turística”, prognosticou.

Por sua vez, Djô da Silva, que traz o projecto para o Sal, fez a apresentação do cartaz daquilo que vai ser o Kriol Jazz Festival na ilha, e das actividades a serem desenvolvidas à volta do espectáculo musical de jazz.

Agradecendo a Câmara Municipal por ter aceitado trazer o festival para a ilha, Djô da Silva para quem quando se fala do jazz, fala-se de grandes instrumentistas, quer que o evento permita um entrosamento com os músicos cabo-verdianos, à semelhança da experiência dos 12 anos na cidade da Praia.

E, para isso, estão previstos workshops, james actions, entre outras actividades.

“É muito importante para mim trazer o Kriol Jazz para o Sal, cuja ideia nasceu aqui, na Murdeira, desde os tempos do presidente Jorge Figueiredo, mas não saiu da gaveta, tendo Ulisses Correia e Silva, na altura presidente da Câmara da Praia, abraçado e agarrado o projecto… que foi para a cidade da Praia”, contou.

“Por isso estou feliz de poder trazer o projecto para o Sal, com a intenção de também contentar o público cabo-verdiano e estrangeiro que visita a ilha. Tratando-se de uma ilha turística, julgo que o Sal precisa deste tipo de evento”, enfatizou o empresário.

Pret & Bronk Feat Vamar (Cabo Verde), Os Tubarões (Cabo Verde), Manou Gallo (Costa de Marfim), Jowee Omicil (Haiti), Mirri Lobo (Cabo Verde), Carmem Souza (Cabo Verde), Trio 368 Degrés (Costa de Marfim, Camarões e Mali), e Kahil El’Zabar, são os nomes que vão subir ao palco da primeira edição do Sal Kriol Jazz Festival, na Praça Manuel António Martins, na cidade turística de Santa Maria.