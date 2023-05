​Projecto teatral "Conversa d'dod" apresentado no Centro Cultural do Mindelo

O projecto teatral "Conversa d'dod", de promotor Edilson Fortes (Di Fortes da Companhia Teatral Craq’ Otchod) será apresentado nos dias 27 e 28 deste mês, no Centro Cultural do Mindelo.

O espectáculo conta com a encenação do fazedor de teatro Di Fortes e com a produção artística da professora e actriz Sílvia Monteiro, que desafiou o referido encenador a levar para o palco um espectáculo inovador, baseado na técnica de construção de personagens.

“Trata-se de um grupo de teatro inovador, formado por elementos de diferentes faixas etárias, desde adolescentes à reformados, pretende-se nesta primeira edição "Conversa d'dod" apresentar uma nova forma de se fazer teatro, fazendo com que o teatro das ilhas comece a navegar por águas pouco exploradas, enriquecendo desta forma a cultura e em particular o teatro cabo-verdiano”, refere.

A mesma fonte explicou que o projecto teatral tem como objectivo trazer mais inovação ao teatro mindelense com uma proposta artística criativa que faça o público reflectir acerca do processo de montagem de um espectáculo teatral e dos desafios que os artistas de teatro enfrentam.

Este projecto levará 15 personagens aleatórias e sem qualquer ligação a terem diálogos improváveis dando origem a uma verdadeira “Conversa d’dod".

O projecto "Conversa d'dod" foi seleccionado no âmbito do Edital´23 de Fomento à Criação Artística Nacional do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, e conta ainda com a parceria da Escola Industrial e Comercial do Mindelo Guilherme Dias Chantre que cedeu o espaço para a dinamização dos ensaios.