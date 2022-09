Mindelact 2022 terá espectáculos de 12 países

​A 28ª edição do Festival Internacional de Teatro, Mindelact, previsto para 04 a 13 de Novembro, próximo, no Mindelo, e com extensão na Cidade da Praia, terá a participação de companhias e artistas representantes de 12 países diferentes.

De acordo com o comunicado da associação artística Mindelact, os países representados serão Cabo Verde, África do Sul, Portugal, Brasil, Angola, Espanha, Países Baixos, Costa do Marfim, Inglaterra, Moçambique, França e Ucrânia.

Os espectáculos vão acontecer em três palcos diferentes, sendo que o “palco um” vai receber o espectáculo “Pantera”, da companhia de dança Clara Andermatt, em homenagem a Orlando Pantera, que estreou este ano em Portugal e que conta com a participação de vários artistas entre os quais a cantora Mayra Andrade.

Terá ainda os espectáculos “Provavelmente Saramago”, de Vinícius Piedade (Brasil), “A Peste Branca”, do Grupo de Teatro do CCP Mindelo (Cabo Verde), “Transfiguration” de Oliver Sagazan (França) e “Pinha ma Kentei” do grupo de teatro Juventude em Marcha entre outras apresentações de Inglaterra, da Costa do Marfim e de Portugal.

No palco dois, terá apresentações como “Divino Incendiário”, uma produção Festival Mindelact ProjetoTripé, “Tudjunto Separado” de Irina Fonseca (Cabo Verde), “A Mesa ou a Canção do Desespero” do Elinga Teatro (Angola) e ainda mais dois espectáculos de Portugal, dois do Brasil e um dos Países Baixos.

No palco três, estão previstos espectáculos como “A viagem do palhaço”, de Enano (Espanha), “Vampire squid” de Joel Leonard (África do Sul), “Deep Skin/In Impetus & Nadia Marinka (Ucrânia/Portugal) entre outros.

O ciclo internacional de contadores de história terá nomes como Zenaida Alfama, Irina Fonseca e Paula Chantre, de Cabo Verde, Jorge Serafim, de Portugal, e Júlia Grilo, do Brasil.

Quanto à extensão na cidade da Praia estão previstas as apresentações com o grupo Alma d’Arame (Portugal), Teatro do Noroeste (Portugal), Gery Mendes (Países Baixos), Ticave (Cabo Verde/Inglaterra), Irina Fonseca (Cabo Verde).

Conforme a Associação Artística e Cultural Mindelact as reservas e à venda as cadernetas para os espectáculos estarão disponíveis a partir do dia 04 de Outubro, um mês antes do evento.