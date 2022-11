“Pinha ma Kentei" te ftchá Mindelact ne linga d’Sintonton

​O espectáculo “Pinha ma Kentei”, do grupo Juventude em Marcha, encerra hoje a 28ª edição do festival Internacional de Teatro do Mindelo. Horas antes, a ALAIM recebe "Borboletas", de Gery Mendes.

“Pinha ma Kentei” tem como palco o Centro Cultural do Mindelo, com início marcado para as 21h30. A peça é uma "homenagem" ao homem santantonense.

“Pinha ma Kentei” retrata a vida de dois irmãos gémeos que nasceram, cresceram e morreram juntos. Segundo Jorge Martins, actor, encenador e co-fundador do grupo teatral, a peça brinda à resiliência e vontade de vencer do povo cabo-verdiano, de modo geral.

“O espectáculo transmite a vivência e reconhece o homem santantonene, a sua bravura, dificuldades e resiliência para vencer e contornar os obstáculos da vida. O povo sofreu para chegar onde chegou. As conquistas de hoje no nosso país são graças à tenacidade, resiliência e luta do nosso povo”, afirma.

Antes, às 19h00, o palco 2, na Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo (ALAIM), recebe o espectáculo “Borboletas”, do holandês, descendente de pais cabo-verdianos, Gery Mendes.

“Borboletas” é um solo do músico e actor, que nasceu das conversas com o seu pai. Trata-se de uma “dança musical que atravessa o tempo”.

“Borboletas é sobre uma guerra. Uma guerra que para o pai significava uma fuga, a possibilidade de deixar a pobreza e a sua ilha para trás, navegando para oeste para regressar um dia, como um rei”, refere.

A edição 2022 do Mindelact termina este sábado. Ao longo do festival foram apresentados mais de 40 espectáculos nos diferentes palcos que acolhem o evento, contando com a participação de companhias e artistas representantes de 12 países.