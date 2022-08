Jorge Humberto em “grandes concertos” no Centro Cultural do Mindelo

O cantor e compositor mindelense Jorge Humberto regressa ao palco do Centro Cultural do Mindelo (CCM) na próxima quinta-feira, 01 de Setembro, para mais uma apresentação do novo disco inserido no programa “grandes concertos”.

Conforme informações do gabinete de comunicação do CCM, o músico e compositor, inserido no programa “Grandes Concertos”, volta ao Grande Auditório Luís Morais para divulgar ainda o disco “Ôjemdia”, que está a ser apresentado em espectáculos pelas ilhas de Cabo Verde. O concerto está agendado para o dia 01 de Setembro, estando os bilhetes já disponíveis no Centro Cultural do Mindelo. Nascido em São Vicente, Jorge Humberto, conforme a sua biografia, consagrou-se compositor e músico cabo-verdiano ao criar um “estilo poético enriquecido por uma reflexão filosófica e social como nunca antes visto”. Em 1982, começou a tocar mornas e coladeiras clássicas na guitarra, entre elas, mornas de Eugénio Tavares e B.Léza. Um acidente de trabalho levou-o a desenvolver uma forma particular de tocar a guitarra, forma esta reconhecida como a sua marca. Mudou-se para Portugal, onde produziu três álbuns: “Guentá” (1992), “Moiabo um Consolá” (1995) e “Portexperimental” (1998), que lhe conferiram fama em Cabo Verde e nas comunidades da diáspora na Europa e nos EUA. As suas composições são muito consideradas pelos artistas cabo-verdianos. Recentemente lançou o seu oitavo disco titulado “Ôjemdia”, que contem com 12 músicas, a maioria composta durante o tempo de confinamento.

