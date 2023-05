​Vasco Martins lança álbum “Traveling with the clouds”

“Traveling with the clouds” (viajando com as nuvens) é o novo álbum do músico Vasco Martins, que está disponível na plataforma digital Bandcamp.

Numa nota enviada, Vasco Martins informa que o álbum é inspirado na viagem transcendente das nuvens que atravessam as ilhas de Cabo Verde, sobretudo na direcção Nordeste Sudoeste.

“Em Cabo Verde, conforme a época do ano, passam os principais 10 tipos de nuvens como cúmulos, cirrus, alto-cumulus, stratus, etc. Na verdade, Cabo Verde é o arquipélago das nuvens constantes devido aos efeitos consequentes do Oceano Atlântico e do deserto do Sahara e das grandes depressões tropicais do continente africano. Mas são as nuvens do tipo estratocúmulos que estão mais presentes”, indica.

O álbum composto por dez temas, foi gravado no atelier de música de Vasco Martins na Ribeira do Calhau, em Abril de 2022, e “tenta traduzir a impressão meditativa que as nuvens facultam, como a estética de beleza e espiritualidade”.

O músico explicou que o álbum inclui ‘Ode to Vangelis the greek’, um tema dedicado ao grande músico Vangelis, falecido em Maio de 2023, que considera como seu ‘irmão de espírito' e que admira, sobretudo a ‘fase’ do Nemo studio’ nos anos 70/80.

“Traveling with the clouds”, conforme o músico mergulha na geopoética do arquipélagofoi gravado, como tem sido nos últimos anos, no sistema ‘direct recording’, sem uso de computador para salvaguardar o melhor possível da expressão musical humana.