​29ª Edição do Festival da Gamboa homenageia Zé Mário Bulimundo

A 29ª edição do Festival da Gamboa acontece sob o lema: "Djuntu, na Tradison y na Modernidadi" e vai homenagear o recém-falecido músico Zé Mário, ex-vocalista dos "Bulimundo" e carismático intérprete do funaná.

A informação foi avançada esta terça-feira, 16, pelo Vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia, Jorge Garcia, numa conferência de imprensa.

Com o festival orçado em 20 mil contos, o Vereador da Cultura garantiu que serão dois dias de festa rija, com performances de mais de dez artistas, por dia, incluindo algumas surpresas.

Jorge Garcia afirmou que o festival vai continuar a perseguir os objectivos de contribuir para abrilhantar as "Festas da Cidade e do Município", no ano em que a Capital do país comemora 165 anos, mediante a atracção de participantes e turistas.

“Movimentar a rede hoteleira e o sector de serviços e vendas, integrar os mais diferentes tipos de público, num ambiente de paz e concórdia, aliados a muita música e diversão”, realçou.

Para esta edição, conforme disse, a aposta continua sendo num cartaz eclético, maioritariamente formado por artistas residentes no país. “Tendo em consideração o retumbante sucesso de público e de crítica que foi a edição anterior, a aposta continua sendo num cartaz eclético, maioritariamente formado por artistas residentes no país, um cartaz que privilegia diferentes sonoridades, capaz de agradar sensibilidades díspares, galvanizar a camada jovem e arrancar aplausos das demais faixas etárias”.

No primeiro dia do festival (Sexta-feira) haverá actuações do Grupo Varanda, Beto Duarte, MC Distranka, Garry, Ga da Lomba, Ló, Mito Kazkaz, Fatú Djakité, SOS Mucci, Ferro Gaita e Supa Squad.

Já no último dia (Sábado), o maior show do ano, terá apresentações Kinzin, Ruben Teixeira, Wet Bed Gang (Grupo de Rap português), MC Acondizé, Trakinuz, Tony Fika, Big Z, Acondizé, Grace Évora, Dynamo e Fidjus Codé di Dona.

Os bilhetes custam 500 escudos por dia, e podem ser adquiridos, a partir de hoje, em todas as Lojas da CVTelecom.