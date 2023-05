​Câmara Municipal da Praia junta-se ao projecto “Djuntu Num Só Voz” dos CVMA

A Câmara Municipal da Praia (CMP), enquanto parceiro institucional dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), associa-se ao projecto “Djuntu num só voz- Zero Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes”. Informação avançada hoje, num comunicado, pela organização dos CVMA.

Neste âmbito, a organização informa que, aproveitando as celebrações do dia do município e a presença dos artistas nomeados no Festival da Gamboa, que acontece este fim-de-semana, a CMP vai abrir espaço, no palco do festival, para a passagem de mensagens e conteúdos alusivos a esta causa.

“O objectivo é tirar partido da grande plataforma de visibilidade que é o Festival da Gamboa, para sensibilizar a população em geral para a importância de lutar por uma sociedade com Zero Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes”, refere.

Além desta acção, amanhã, 18, alguns artistas nomeados e que constam do cartaz do Festival da Gamboa irão fazer uma visita ao Centro de Emergência Infantil da Praia - ICCA e ao Centro Socioeducativo Orlando Pantera, no sentido de se inteirarem da situação da infância em Cabo Verde e também de levar aos jovens e crianças e adolescentes mensagens positivas e de esperança.

A organização recorda ainda que todas as acções de responsabilidade social dos CVMA 2023 são concretizadas em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF e o Fundo das Nações Unidas para a População, UNFPA, do ICCA, Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente e do Ministério da Justiça. “Djuntu Num Só Voz” é o mote de uma campanha que pretende sensibilizar a classe artística, mas também o público em geral para a luta por uma sociedade com zero violência sexual contra crianças e adolescentes.

De lembrar que a 12ª edição da gala dos CVMA, acontece no dia 3 de Junho, na ilha do Sal, sob o lema “O Futuro é Agora”.