IPC promove seminário sobre “Rotas Culturais e Turísticas vinculadas aos Faróis de Cabo Verde”

​O Instituto do Património Cultural (IPC) promove, a partir desta segunda-feira, 22 a 26, um seminário que pretende ser uma introdução ao conhecimento das Rotas e Itinerários Culturais que estão a emergir como um produto do turismo cultural.

Segundo uma publicação do IPC, o seminário intitulado “Rotas Culturais e Turísticas vinculadas aos Faróis de Cabo Verde” é organizado em parceria com Instituto Marítimo Portuário (IMP) e a Agência Espanhola de Cooperação para o Desenvolvimento (AECID), através do programa ACERCA, um programa de formação para o desenvolvimento do sector cultural.

Durante o evento, informou, serão estabelecidas as bases e feito o diagnóstico para o desenho de um projeto de valorização de sete faróis históricos como itinerários turísticos e culturais em Cabo Verde, que será posteriormente financiado pela Cooperação Espanhola.

Conforme explicou a mesma fonte, o seminário pretende ser uma introdução ao conhecimento das Rotas e Itinerários Culturais que estão a emergir como um produto do turismo cultural cada vez mais procurado.

Será uma forma de os participantes conhecerem as possibilidades que as Rotas e Itinerários Culturais têm como instrumento de desenvolvimento do território, através da cultura e dos elementos próprios de Cabo Verde.

Os participantes vão ter a oportunidade de abordar temas como “Exemplos de desenvolvimento de Rotas e Itinerários Culturais (Casos de Sucesso) e a ligação cultural entre África e Europa através de Rotas e Itinerários Culturais.

A abertura do evento, que acontece a partir das 10:00, na Biblioteca Nacional, será co-presidida pela presidente do IPC, Ana Samira Baessa, pelo presidente do IMP, Seidi Dos Santos, e pela embaixadora da Espanha em Cabo Verde, Ana Paredes.