Exposição internacional de arte contemporânea em Lisboa com participação de Cabo Verde

Exposição internacional de arte contemporânea “Paragone: What’s with mediums today?” vai estar em Lisboa a partir de 26 de Maio, com participação de 11 países, entre os quais seis lusófonos, incluindo Cabo Verde.

Bento Oliveira, Oleandro Pires Garcia, Yuran Henrique e Jacira & Pedro da Conceição são os artistas de Cabo Verde a apresentar os seus trabalhos no evento.

A exposição acontece no âmbito da semana da arte em Lisboa e estará patente até dia 20 de Agosto, em três polos expositivos: Centro Cultural Cabo Verde (CCCV), Museu da Água – Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos e no Reservatório da Patriarcal.

De acordo com a organização, a exposição, que tem a direcção artística e produção da galeria de arte “This Is Not a White Cube” irá contar com um programa de visitas guiadas que irá promover a “re-descoberta, em três paragens, de um património histórico desconhecido por muitos (incluindo um trajecto subterrâneo), ligado ao abastecimento de água da cidade de Lisboa”.

“Através dos três núcleos expositivos que a compõem, a mostra expõe uma conjugação significativa de meios, destacando obras de artistas provenientes de uma grande variedade de origens culturais e geográficas”, disse.

Para além de artistas de Cabo Verde, participam de Argélia, África do Sul, Angola, Brasil, Moçambique, Nigéria, Portugal, República Democrática do Congo, Reino Unido e São Tomé e Príncipe.

Entre os artistas integrados, estão António Faria, Bev Butkow, Carlos Noronha Feio, Carolina Ponte, Expanded Eye, Gonçalo Mabunda, Ondjaki e Jordi Burch, Katharien de Villiers, Lizette Chirrime, Luís Damião, Manuela Pimentel, Marcelino Santos, Maya Touam, Mónica Mindelis, Patrick Bongoy, Paulo Kapela, Pedro Pires, Reinata Sadimba, René Tavares, Ricardo Piedade, Salomé Nascimento, Samuel Noron, Vanessa Barragão e Rosana Ricalde.

A mesma fonte explica que, com curadoria de Graça Rodrigues, Katherine Sirois, Sónia Ribeiro e Ricardo Barbosa Vicente, “a mostra afirma-se como terceiro capítulo de um projecto curatorial mais vasto”, em curso desde 2019, que incide sobre os conceitos de materialidade e imaterialidade no campo da arte contemporânea.

O acto inaugural da exposição, no Museu da Água – Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos, acontece no dia 26 de Maio, a partir das 19:00 (17:00 em Cabo Verde) e integra o programa VIP da ARCO Lisboa que a capital portuguesa acolhe entre 25 e 28 de Maio, na Cordoaria Nacional.

O evento conta com apoios institucionais das embaixadas de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe, do Brasil, da República de Angola e de Moçambique, em Portugal.