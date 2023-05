​Sandra Horta lança primeiro episódio do “Shintim Praia”

A artista Sandra Horta lançou, no passado dia 19 deste mês, o primeiro episódio do projecto “Shintim Praia”, por ocasião do aniversário da cidade da Praia.

Numa nota enviada, a artista explicou que no primeiro episódio, foi feita uma gravação ao vivo do tema “Majumpintor” de Jorge Humberto, que contou com a participação do guitarrista Enos David, no bairro de Achada Grande Frente.

Aliando a música à pintura, o vídeo contou com a participação da jovem pintora local, Juseila Tavares, foi gravado pela Dope Studio, com som a cargo de Oliver Oliveira e o apoio de Zanildo Moreira.

Sandra Horta avançou que o projecto "Shintim Praia" conta com o apoio da Câmara Municipal da Praia,através do Edital de apoio à cultura, e que estão previstos lançamentos de outros vídeos nos próximos meses.

"Shintim – Sandra Horta Intimate Music", idealizado pela artista, tem como objectivo fazer a promoção de Cabo Verde a nível cultural e turístico. O projecto consiste na gravação de mini-concertos intimistas, filmados ao vivo em locais de interesse histórico, cultural ou turístico de Cabo Verde, com artistas convidados locais e complementado com imagens extra do local escolhido", revela.

A artista informou que o objectivo é ter vídeos onde se promova a cidade, os seus artistas, as suas gentes e a sua cultura. Recorde-se que, no passado mês de Março, Sandra Horta lançou o Shintim Tarrafal, uma fase piloto do projecto.

Sandra Horta é natural da ilha de Santiago. O seu percurso musical iniciou ainda na infância e foi-se desenvolvendo através da participação em vários projectos e em concertos de conceituados artistas em vários países.

Nos últimos anos, lançou três singles - "Seca", "Talvez" e "Wake Up Now" e em 2022 lançou o EP "Primavera", com os temas "Amor Amor Amor", "Dispidida" e "Carta di Contratado". No passado mês de Abril, realizou o primeiro concerto a solo na Assembleia Nacional, intitulado "Cantos, enCantos e reCantos".