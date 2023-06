Sandra Horta promove cultura e turismo com projecto “Shintim Cabo Verde”

A cantora Sandra Horta está a promover a cultura e o turismo do país com o projecto “Shintim Cabo Verde”, uma iniciativa que surgiu durante a pandemia, quando os sectores da cultura e do turismo foram fortemente impactados.

“Assim, dei início a este projecto antigo de conjugar duas grandes paixões: a minha música e a minha terra. O Shintim Cabo Verde – Sandra Horta Intimate Music – consiste em mini-concertos intimistas gravados ao vivo em locais de interesse histórico, cultural ou turístico de Cabo Verde, com artistas convidados locais, intercalados com imagens da cidade “, descreve Sandra Horta.

A cantora explicou que, como Cabo Verde é um país reconhecido pela sua música, repleto de lindas paisagens e com uma enorme riqueza cultural e histórica, achou que juntar esses elementos poderia ser uma forma de promover o país a nível cultural e turístico.

O projecto tem três objectivos: promover os locais escolhidos como destinos culturais e turísticos; dar vez e voz aos artistas locais, contribuindo para gerar rendimentos e novas oportunidades de trabalho para eles e para os profissionais envolvidos na produção, com um enfoque especial nas mulheres; e por fim, contribuir para a dinâmica cultural e económica do local.

Shintim Tarrafal

O projecto-piloto “Shintim Tarrafal”, foi apresentado em Março deste ano e resultou num conteúdo interessante, em que se assiste a um concerto ao vivo e, simultaneamente, às belas paisagens de Tarrafal, referentes à sua história, às suas gentes e à sua cultura.

A artista revelou que tem tido um feedback que ultrapassou todas as suas expectativas. “Desde o lançamento, temos recebido reações fantásticas e já temos convites para estender o projecto a outras zonas do país”.

“O feedback tem sido muito gratificante, porque, para além de uma equipa profissional e dedicada, contamos com um precioso envolvimento da população e das autoridades locais com contribuições valiosas, todos com o objectivo de ajudar em mais um projecto para a sua cidade. E, pelo feedback que tenho recebido, o resultado tem deixado a todos muito orgulhosos. Isto me tocou muito”, enfatizou, acrescentando que todo o trabalho tem sido possível graças ao apoio dos patrocinadores e parceiros.

Sandra Horta frisou que no Tarrafal optaram por um concerto único, com uma dimensão maior, em vez de prestações intimistas, por questões de logística e orçamento. “Mas o resultado foi muito interessante e estamos a considerar este formato para outros vídeos”.

Shintim Praia

Já o próximo projecto “Shintim Praia” terá o formato de episódios filmados em diferentes locais. “Foi financiado pela Câmara Municipal da Praia, através do edital de apoio à cultura, e terá três episódios”.

É um grande desafio, revela a artista, porque a Praia é uma grande cidade e tem locais lindíssimos, uma população diversa e muita história para contar. “Já nos começam a chegar contributos espontâneos de pessoas que amam esta nossa cidade, assim como aconteceu no Tarrafal”.

Shintim em outros concelho

A cantora afirmou que ainda não está definido quando é que o projecto chegará a outros concelhos, mas que estão em contacto nesse sentido. “Estamos em contacto com outros concelhos que acreditam no potencial do projecto. Shintim é um projecto que carece de um trabalho prévio meticuloso cujo orçamento e logística variam muito de local para local. A escolha do próximo vai depender muito disso”.

Shintim Cabo Verde

Sandra Horta explicou que o objectivo deste projecto é de chegar a cada canto do país. “Mas, na verdade, o processo é do todo para as partes. Eu sinto que cada concelho e cada pedacinho de chão é Cabo Verde. Assim, o objectivo é chegar a todos os concelhos, mas chegando em cada um, já podemos ´shinti` Cabo Verde”.

“O projecto chama-se `Shintim Cabo Verde` porque é como uma viagem a Cabo Verde em que cada episódio é uma paragem onde descobrimos um cantinho, uma cidade, uma zona, um artista. E Cabo Verde é um mundo. Assim, brevemente teremos o Shintim Cabo Verde com os episódios já filmados aos quais iremos acrescentar as pérolas que vamos descobrindo nesta caminhada”, esclarece.

Natural da ilha de Santiago, Sandra Horta através da sua voz e interpretações, representa Cabo Verde em cores do mundo. Morna, coladeira, batuque e funaná são coloridos com jazz, afro, flamenco ou MPB, recriando o seu Cabo Verde numa ambiência moderna e diversa.

O seu percurso no mundo da música iniciou-se ainda na infância e foi-se desenvolvendo através da participação em vários projectos e em concertos de conceituados artistas em vários países.

Nos últimos anos, a cantora lançou três singles: Seca, Talvez e Wake up Now, que abordam os temas da seca, do amor ao próximo e da educação das crianças, revelando as suas preocupações com questões sociais e com a responsabilidade de cada um no futuro da humanidade.

A cantora está nomeada em duas categorias nos Cabo Verde Music Awards 2023, Morna do Ano, com a música “Carta di Contratado” e Intérprete Feminina do Ano, com o tema “Amor, Amor, Amor”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1122 de 31 de Maio de 2023.