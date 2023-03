​Sandra Horta apresenta projecto “Shintim Tarrafal” na Praia

A artista Sandra Horta apresenta hoje, 03, na Praia, o projecto “Shintim Tarrafal”, que é o extrato do filme captado na cidade de Tarrafal de Santiago. A apresentação acontece no auditório do Centro Cultural Português, na Cidade da Praia.

Segundo uma nota enviada pela artista, trata-se de um concerto filmado ao vivo, intercalado com imagens em locais de interesse histórico, cultural ou turístico da cidade, com artistas convidados locais.

Sandra Horta pretende com este projecto promover a cidade, os seus artistas, as suas gentes e a sua cultura, dando um papel de destaque à mulher, num formato baseado na música e no entretenimento.

Apoiada pelo Diversidade, esta iniciativa acontece no âmbito do projecto Procultura PALOP-TL, financiado pela União Europeia e cofinanciado e gerido pelo Camões, I.P., em parceria com a EUNIC – Rede de Institutos Culturais e Embaixadas da União Europeia, e pelo Ministério da Cultura e Indústrias Criativas, no âmbito da Medida Adicional de Apoio à Classe Artística Nacional.

“Shintim Tarrafal” conta ainda com as parcerias do Grupo Oásis, da Câmara da Municipal do Tarrafal, da Garantia e do Banco Interatlântico.

De referir que Shintim – Sandra Horta IntimateMusic é um projecto idealizado pela artista, que tem como objectivo fazer a promoção turística e cultural de Cabo Verde.

Natural da ilha de Santiago, Sandra Horta iniciou muito cedo no mundo da música, e essa paixão foi-se desenvolvendo através da participação em vários projectos e em concertos de conceituados artistas em vários países.

Nos últimos anos, lançou três singles - Seca, Talvez e WakeupNowe em 2022 lançou o EP Primavera, com os temas Amor AmorAmor, Dispidida e Carta diContratado.

Através da sua voz e interpretações, Sandra Horta representa Cabo Verde em cores do mundo. Mornas, coladeiras, batuques e funanás são coloridos com jazz, afro, flamenco ou MPB.