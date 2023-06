​Mureno lança novo single "Pikiniki na Lua"

O cantor e compositor, natural de Santa Cruz, ilha de Santiago, Mureno, já tem um novo single ,"Pikiniki na Lua", que estará disponível em todas as plataformas de streaming e no canal do YouTube do artista a partir desta sexta-feira, 02.

Trata-se do quinto single do jovem artista, que terá a chancela da produtora Harmonia. Segundo a Harmonia, "Pikiniki na Lua " é uma música sobre o amor e não foge ao que o artista já nos habituou. “Este tema faz referência a um homem apaixonado, que tudo faria pela pessoa amada, inclusive prometer o impossível para demonstrar seu amor, como um piquenique num lugar inusitado, nesse caso a lua”. O single, conforme a mesma fonte, vem acompanhado do videoclipe que nos remete a um momento romântico entre um casal apaixonado. A mesma fonte explicou que “Pikiniki na Lua” foi produzido na ilha de São Vicente na residência artística promovido pela Harmonia no ano passado, juntamente com o compositor Manolo. “Lírica e melódia costuradas a quatro mãos. Em dois dias Mureno e Manolo chegaram ao projecto final, com o instrumental a cargo do beatmaker Momo Wang. O processo criativo e inspiração veio naturalmente, derivado à distância da sua amada e também pelo facto do isolamento que o retiro para a residência artística proporcionou”, realça.



Mureno, nome artístico de Luís Almeida, tem vindo a alimentar grandes expectativas e a destacar-se pela sua versatilidade e uma mão cheia de criatividade. Tendo sido nomeado para artista revelação nos CVMA 2022. "Pikiniki na Lua" junta-se aos singles "Flam Si Bu Krem", "Nha Pretinha", "Mor Di Nha Vida" e “Kusas de Coraçon” também lançados sob o selo da Harmonia.

