​Mureno lança novo single “Flam Si Bu Krem”

O jovem artista Mureno lançou na passada quinta-feira, 12, o seu mais novo single intitulado “Flam si bu Krem”. Este quarto single a solo de Mureno já está disponível nas plataformas digitais.

Segundo uma nota da produtora Harmonia, este tema é mais uma prova da imensa criatividade do jovem artista, do interior da Ilha de Santiago.

Este trabalho, conforme a mesma fonte, é beat que está a cargo do beatmaker Costa-marfinense Momo Wang, e com letra e composição do próprio Mureno.

“Mais uma vez inspirado numa história verídica, em que o artista dá asas à sua lírica para expor uma narrativa, `Flam si bu Krem` apresenta-se como apelo de um jovem apaixonado que promete de tudo fazer caso o verdadeiro amor não o escute”, sublinha a mesma fonte.

Este tema, conta a produtora, traz um ritmo que nos embala numa viagem visual, manifestada no videoclipe que traduz toda a essência da narrativa envolta em cores vivas e numa atmosfera serena, propícia ao romance que a canção anuncia. “É a exclamação de um pedido amoroso repleto de romantismo. Um estilo muito próprio do artista, ao qual já vem habituando o seu público”.

Além deste tema, o artista já tem no mercado outras músicas como “Kusas d Coraçon”, “Mor di nha Vida” e “Nha Pretinha”, que farão parte do seu primeiro álbum, que ainda não tem data para sair.

Antes dos singles a solo, o jovem artista tinha feito um tema com a cantora foguense Neuza de Pina.