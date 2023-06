​Sónia Sousa lança segundo single “Djobi pa nos”

“Djobi pa nos” é título do segundo single da jovem cantora Sónia Sousa que estará disponível esta sexta-feira, 23, em todas as plataformas digitais, com videoclipe oficial no youtube da artista.

Depois de dar a conhecer o single “PA BÔ”, que assinala a sua entrada para o label Harmonia, Sónia Sousa desvenda hoje “Djobi pa Nos” da sua própria autoria. Galardoada na categoria de Artista Revelação 2023, na 12ª gala dos CVMA, Sónia Sousa surge agora com um novo single intitulado “Djobi pa nos”, que estará disponível nas plataformas digitais e no seu canal de youtube hoje a partir das 19 horas. Segundo uma nota da Harmonia “Djobi pa Nos” é um R&B da autoria da própria artista, em composição e melodia, o beat esteve a cargo do beatmaker Afro16ar, nome artístico de Pierre da Silva. “O tema abordado neste single é algo verídico e o facto de conseguir colocar no papel tudo o que estava a sentir, foi como se ali tivesse encontrado naturalmente a expressão para desabafar. Um registo diferente ao que já conhecemos de Sónia Sousa, que está confiante e convicta de que será do agrado do seu público, indica a mesma fonte. A mesma fonte frisou que sendo o R&B um estilo que teve muito preconceito, chamado antes de Black Music pela sua origem Afro-americana, actualmente podemos chamá-lo de um R&B contemporâneo mais elaborado e muito diferente desse conceito. "Para a artista cantar esse estilo hoje é um privilégio, uma vez que já não temos o mesmo cenário que tínhamos antes, muito preconceito em volta e o facto de contribuir de alguma forma, que isso transmita mensagens e inspire outros a transmitirem igualmente". Nesta música, a artista debruça-se sobre o tema da vulnerabilidade numa relação amorosa e o quão impactante isso pode ser para amenizar os problemas e as ansiedades da rotina diária. “É uma canção que fala não só sobre a importância de comunicar de uma forma transparente como também do alívio que é sentir-se compreendido pela outra pessoa”. O próprio videoclipe, conforme a mesma fonte reflecte ao pormenor essa mesma mensagem de que, apesar de ser difícil abrir totalmente essa porta quando acontece essa partilha, todas as dores e problemas são atenuados. Mas como a música diz “a relação não é possível com um só coração”, ou seja, uma mão só não bate palmas, apenas uma das partes não consegue lutar por um relacionamento, nunca irá para a frente.

