​Sónia Sousa lança primeiro EP “Sabi”

A jovem artista, Sónia Sousa acaba de lançar o seu primeiro EP (Extended Play) intitulado “Sabi”. O EP já está disponível em todas as plataformas digitais.

Segundo uma nota da Harmonia, Sónia Sousa, é uma voz emergente na cena musical que despertou de imediato a atenção da indústria e dos fãs, como algo novo no panorama nacional da música.

A mesma fonte indicou que do mesmo projecto faz parte a faixa “DAM” que vem acompanhado do videoclipe que já pode ser conhecido no YouTube oficial da artista.

“Sabi é um EP moderno com músicas urbanas virado para o público jovem, mas certamente irá cativar outras faixas etárias”, frisa.



Conforme indicou a mesma fonte, o título veio naturalmente, no momento em que a artista escutava as oito faixas que compõem o EP. "Sónia revela que se sentiu bem consigo mesma e que era este o sentimento que queria transmitir ao público ao ouvir este trabalho”.

O EP é uma mistura de vários estilos onde a maioria dos temas abordam a temática do amor nas diferentes vertentes. "Neste trabalho, a artista evidencia o lado mais feminino, o que antes era algo impossível por não se sentir bem consigo mesma".

O EP é marcado pelos singles como "Pa bô", “É Sabi”, "Djobi pa nos", "Amor ta due", “Bazam di mua”, “Dam”, “Rabola bu coxa” e “Tudo ku kre”.

“Um trabalho onde deixa como cartão de visita a voz marcante, virtuosa e pop cativante da artista. Sónia Sousa desbrava um universo musical influenciado por gigantes como Sara Tavares, Beyoncé e Ayra Starr pelo percurso de cada um, trazendo motivação para continuar e singrar na cena musical”, apontou a mesma fonte.