Ministério da Cultura beneficia SalEncena com financiamento de 500 contos para realização do festival de teatro

​O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas beneficia o Festival Nacional de Teatro, denominado SalEncena, que acontece de 14 a 18 de Julho, conta com um financiamento de 500 contos, cujo protocolo foi rubricado na tarde desta sexta-feira, 02.

O referido incentivo monetário, ao abrigo deste protocolo, é destinado, “exclusivamente” , à promoção, preparação e realização do Festival, e enquadra-se na política do Governo em apoiar todos os eventos culturais do país que apresentam os seus projectos e relatórios de conta.

Na sua intervenção de ocasião, o ministro Abraão Vicente sublinhou que o Ministério da Cultura é “parceiro firme” deste evento.

“Iniciamos com um financiamento de 200 mil escudos e a ambição é elevar o valor a cada ano”, referiu o governante, apelando à parceria dos operadores na ilha para com o projecto SalEncena.

“Nós precisamos de mais recursos para financiar a cultura em Cabo Verde. E sendo Sal uma ilha turística, ter a parceria dos hotéis e operadores, e a noção de que a cultura não se faz sozinha”, salientou.

Nesta base, o titular da pasta da Cultura avançou a assinatura, este sábado, de acordos de Bolsa de Acesso da Cultura com cinco escolas, devendo beneficiar mais de 250 alunos.

O programa Bolsa de Acesso à Cultura é uma política activa de financiamento de actividades múltiplas, sejam elas aulas-oficinas ou aulas de iniciação artística ou ligadas às indústrias criativas, promovidas por escolas particulares, associações ou organizações não-governamentais de cariz artístico-cultural.

Por seu turno, o presidente da Associação Cultural e Teatral Dja d ́Sal, Victor Silva, regozijou-se com mais este incentivo, prometendo trazer uma vez mais um “grande festival”, com grupos teatrais nacionais e internacionais.

“Vamos ter um grande festival, com um cartaz forte. Infelizmente não vamos ter todas as ilhas aqui representadas por motivos de disponibilidade de transportes, mas esperamos que no próximo ano, com a ajuda do Governo, todas as ilhas possam participar, neste que é o único Festival Nacional de Teatro”, frisou.

O Festival Nacional de Teatro decorre de 14 a 18 de Julho, com Dja d ́Sal Stória para os mais pequenos, e participação de actores e grupos das ilhas do Sal, São Vicente, Boa Vista, Praia, um grupo da cidade de Sintra, Portugal e TICAVE.

Contando com a parceria da Câmara Municipal do Sal e do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, o SalEncena, depois de Mindelact, é o segundo festival nacional de teatro, em Cabo Verde.