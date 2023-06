​5ª edição do Festival de Literatura-Mundo do Sal arranca hoje

A quinta edição do FLMSal – Festival de Literatura-Mundo do Sal, que decorre de hoje até domingo, na ilha do Sal, vai homenagear a linguística cabo-verdiana Dulce Almada Duarte e o escritor italiano Antonio Tabucchi.

Segundo uma nota a que o Expresso teve acesso, a homenagem contará com sessões de elogio realizadas por Adelaide Monteiro, Amália Lopes e Filinto Elísio (Dulce Almada Duarte) e Clara Silva, Luca Fazzini, Marco Piazza e Roberto Francavilla (Antonio Tabucchi).

Promovido pela Câmara Municipal do Sal, com a Curadoria Científica da Professora Inocência Mata e a organização da Rosa de Porcelana Editora, o FLMSal tem como objectivo ajudar a consolidar a ilha do Sal como centralidade literária em Cabo Verde e inscrevê-la como Ilha Literária reconhecida internacionalmente.

“Promover a reflexão e o debate sobre o tema da Literatura-Mundo, pleitear o alargamento dos Cânones Literários face aos plurais e diversos fazeres literários internacionais e, através de parcerias e redes de contactos, fazer circular e dialogar com os autores e suas obras numa plataforma externa alargada”, são outros objetivos do evento.

Para além de escritores e professores cabo-verdianos, autores, investigadores, editores e tradutores da Alemanha, Angola, Brasil, Itália, Portugal e São Tomé e Príncipe estarão entre os convidados para o encontro e o convívio científico-literário desta edição.

O evento no Sal contará com uma conferência inicial sobre o tema “Literatura-Mundo”, três sessões científicas (Momentos Científicos), três sessões de diálogos temáticos (Reflexões e Debates), exposição e doação de livros à Biblioteca Municipal do Sal, leituras diversas e encontros com estudantes das escolas básicas e secundárias da Ilha.

Os “Momentos Científicos” contarão com mesas com os seguintes temas: Língua e Identidade I; Língua e Identidade II e Aprendizagem de uma Língua no Encontro com o Outro.

Participam 14 escritores e professores cabo-verdianos e 17 estrangeiros. De destacar a participação de estudantes na programação do evento, com percurso literário e trabalhos sobre a linguista Dulce Almada Duarte.

A edição 2023 do Festival, que será aberto oficialmente pelo Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, terá as suas actividades a ocorrerem no auditório do Hotel Belorizonte.

Segundo uma nota da Presidência, o Chefe de Estado associa-se, assim, ao evento dando o seu contributo para a contínua valorização, visibilidade e projecção das produções literárias e do evento que inscreve Cabo Verde na rede internacional da Literatura-Mundo.

Sessão de leituras nas Salinas de Pedra de Lume e visitas de escritores ao Complexo Educativo Manoel António Martins, ao Colégio Letrinhas e à Escola Básica e Secundária Olavo Moniz, são outras atividades que farão parte do evento.

A sessão de encerramento será presidida pelo Ministro do Turismo e dos Transportes, ocasião em que será anunciado(a) o(a) vencedor(a) do Prémio Lhana de Literatura.

O FLMSal conta com o patrocínio da Câmara Municipal do Sal, promotora do evento, e do Oásis Atlântico e do Hotel Morabeza, além dos apoios da Tui, Direção Regional da Cultura da Madeira, da Imprensa Nacional de Portugal, do Colégio Letrinhas, do Ministério do Turismo e Transportes e da Embaixada de Angola em Cabo Verde, além de universidades do Brasil e da Itália.

O FLMSal, projecto criado por Filinto Elísio, José Luís Peixoto, Márcia Souto e Patrícia Pinto, teve a sua primeira edição em 2017, com homenagens ao poeta cabo-verdiano Corsino Fortes e ao escritor português José Saramago, com uma extensão do evento no Brasil, numa parceria com o Fórum das Letras de Ouro Preto.

Na segunda edição, em 2018, as homenagens foram para o poeta cabo-verdiano Mário Fonseca e o escritor argentino Jorge Luiz Borges, contando com uma extensão em Portugal, numa parceria com a Casa Fernando Pessoa.

A terceira edição, em 2019, homenageou a realizadora cabo-verdiana Orlanda Amarilis e o poeta alemão Goethe, e realizou um tributo ao escritor Oswaldo Osório, tendo o evento uma extensão em Portugal, numa parceria com o FOLIO – Festival Literário Internacional de Óbidos.

A quarta edição, em 2022, rendeu homenagem ao poeta cabo-verdiano João Vário e ao tradicionalista maliano Amadou Hampâté Bâ, e realizou uma extensão na cidade da Praia em parceria com a Universidade de Cabo Verde e em Itália (Roma, Florença e Milão), com parceria das Universidades Roma Tre, U. Florença e U. Milão.