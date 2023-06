​Acarinhar lança livro “A Linda Borboleta” na Praia

A Acarinhar lança esta terça-feira, 13, o livro “A Linda Borboleta”, da autoria de Rosiane Rocha, Teresa Mascarenhas e Germano Almeida. O lançamento do livro está enquadrado nas actividades comemorativas de mais um aniversário da Acarinhar, que este ano acontece sob o lema “16 anos a construir pontes para uma maior inclusão”.

A apresentação da obra estará a cargo da escritora Natacha Magalhães e da professora Fátima Fernandes.

Segundo uma nota enviada, o prefácio é assinado pela Primeira Dama de Cabo Verde, Débora Katisa Carvalho, que classifica o livro como um convite ao “doce prazer do crer e da esperança, que faz mover montanhas e conseguir grandes proezas e até voar”.

Hermínia Curado Ferreira, autora que nesta publicação surge como redatora da biografia de Rosiane Rocha, que também fez as ilustrações, escreve que “a inclusão é-nos trazida nesta estória, de uma forma muito inteligente e hábil”.

Por sua vez, a presidente da Acarinhar, Teresa Mascarenhas disse que os textos estão escritos na língua portuguesa e na língua cabo-verdiana, “são de fácil leitura, didáticos e lúdicos sem nunca esquecer os valores como a perseverança, a esperança e o amor”.

“O livro é editado em multiformato com texto aumentado, pictogramas, braille e um código Quick Response (QR) que remete para as versões audiolivro, vídeolivro e língua gestual, o que dá a todos a mesma oportunidade de leitura. Um feito só possível graças à parceria que a Acarinhar tem com a Unicef, financiadora da obra, e com a EME – Marketing & Eventos, através do seu ramo EME Publicações”, frisa a mesma fonte.