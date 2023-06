Jardim de Verão 2023 da Gulbenkian com Raiz di Polon, Mário Marta e Hilar

O grupo de dança Raiz di Polon e os artistas cabo-verdianos Mário Marta e Hilar estarão num concerto no Jardim de Verão da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa (Portugal).

Com a curadoria de Dino D’Santiago e Lisboa Criola, o evento contará ainda com a actuação dos artistas Mário Marta e Hilar, que está agendado para o dia 2 de Julho.

Segundo uma nota enviada pela Associação Cultural Raiz di Polon, o grupo de dança Raiz di Polon vai apresentar no dia 23 deste mês, o concerto da trilha sonora da mais recente peça coreográfica “Coração de Lava”.

A mesma fonte explicou que trata-se de um concerto, em que os músicos Djoy Amado, Rhaya Monteiro, Nhofe Fibra e Tó Tavares e a bailarina Rosy Timas interpretarão temas da peça de dança “Coração de Lava”.

“Coração de Lava" é um concerto inspirado no livro homónimo de José Luiz Tavares e Duarte Belo, assim como várias outras canções cuja temática carrega uma afinidade com a ilha do Fogo, que serviu de inspiração tanto para o livro quanto para a obra coreográfica”, explica.

Conforme o site da Fundação Calouste Gulbenkian, o concerto levará momentos de aflição, perseverança e interajuda, com a iminência de catástrofe sempre presente, numa viagem a vários géneros da música cabo-verdiana, como a morna, a coladeira, o batuko, o kolá san jon, o funaná, o choro e ladainhas. “Vários excertos de poemas que compõem o livro `Coração de Lava` serão o fio condutor e darão o ritmo ao concerto”.

O concerto “Coração de Lava” acontece no primeiro dia do evento Jardim de Verão, que este ano volta a acolher um eclético conjunto de artistas das mais diversas origens e ascendências culturais e musicais.