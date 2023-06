​2ª Edição do Prémio SCM será no dia 2 de Setembro

A 2ª edição da gala do Prémio SCM faz parte do acto central do 10º aniversário da Sociedade Cabo-verdiana de Música, está agendada para o dia 2 de Setembro, Dia Africano do Direito de Autor. A informação foi anunciada esta segunda-feira, numa conferência de imprensa.

A presidente da SCM, Solange Cesarovna, indicou hoje a data do Prémio SCM, e avançou que posteriormente vão indicar o local da gala e os participantes, que vão abrilhantar o evento.

“Para o acto central da comemoração dos 10 anos da SCM, a Assembleia Geral aprovou a realização da 2ª edição do Prémio SCM numa data diferente do ano anterior, para celebrar o 10º aniversário da SCM também ligado ao Dia Africano do Direito do Autor, que é celebrado anualmente de Setembro”, adiantou.

Segundo Solange Cesarovna, a celebração da 2ª edição do Prémio SCM como acto central do aniversário da entidade de gestão do direito de autor, no mês de Setembro, também servirá para unir a celebração ao Dia Africana o do Direito de Autor.

O Prémio SCM vai abranger as obras dos membros da Sociedade Cabo-verdiana de Música que foram lançadas entre 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2022.

“Convidamos os nossos membros que eventualmente não tenham feito o registo das suas obras, para o fazer até ao dia 30 de Junho, e serem também contemplados pelo Prémio SCM 2023”, apelou Solange Cesarovna.

Para além do acto central, onde pretendem fazer a grande festa da música e do direito de autor de Cabo Verde e de África, a presidente da SCM revelou que vão continuar com diferentes acções como mais formações para autores e artistas de diferentes municípios do país.

“A SCM já formou autores e artistas em 21 municípios do país. E vamos completar mais um município. Ainda inserido no programa das celebrações temos formação interna dos nossos colaboradores”, frisa.

Mas hoje, a SCM inaugurou uma exposição permanente com as fotos dos seus sócios fundadores. “Estamos a inaugurar a exposição com as fotografias dos sócios fundadores da SCM, que há dez anos reuniram-se para que pudéssemos em 2013 constituir uma entidade de gestão colectiva no domínio da música”.

Para Solange Cesarovna trata-se de um momento de agradecimento profundo a todos os sócios fundadores que há dez anos constituíram a Sociedade Cabo-verdiana de Música.

“Será uma exposição permanente que vai acompanhar a SCM na sua trajetória e esperemos que seja uma trajetória longa de muitos anos de vida a serviço da nobre e preciosa missão que é a defesa dos direitos autorais e da propriedade intelectual, dos autores e artistas cabo-verdianos”, augura.