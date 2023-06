​Dr. Sakis, Irina Barros, Mr. Carly, Princezito e Hélio Batalha na 2ª edição do Festival Solidário Rainha Santa Isabel

A 2ª edição do Festival Solidário Rainha Santa Isabel acontece esta sexta e sábado, 30 de Junho e 01 de Julho, em Campona, localidade de Chão Bom, no concelho de Tarrafal de Santiago, com um leque de artistas internacionais e nacionais de renome, com destaque para Dr. Sakis, Irina Barros, Mr. Carly, Princezito e Hélio Batalha .

Este certame, que é realizado pela Câmara Municipal do Tarrafal, através do Pelouro de Juventude, Cultura e Desporto, e em parceria com a Associação Franco Tarrafal, acontece no âmbito das festividades da Rainha Santa Isabel que se celebram no dia 04 de Julho, em Chão Bom. Segundo uma nota da Câmara Municipal do Tarrafal, nesta edição do certame que homenageia Txota Suaris, decidiram também apostar nos jovens talentos locais, bem como nos grupos de batuque do concelho. Assim, na sexta-feira, haverá actuação de César Sanches, Tony Fika, Hélio Batalha, Zé Espanhol, O.S.M.A.R, Lito Freire, Princezinto, Janice, Chan, Ezaquiel, Batucadeiras Flor di Speransa, Boiadeiros, Enigma JR, DJ Flávio, DJ Lomy, MC Gael e MC Danny. No sábado, o palco será de Dr. Sakis, Eddu, Irina Barros, Mr. Carly, Leydy Indira, Elly Paris, MC Acondizé, MC Carter, Pzaiko, LTP Katana, New Star, Iluminami, batucadeiras Raiz di Tarrafi, Fidjus di Nho Santo Amaro, DJ Drama, DJ Leonel, DJ Gael e DJ Danny. A mesma fonte indicou que o cartaz mostra claramente uma aposta na valorização e diversificação dos distintos géneros musicais, promovendo a cultura musical intergeracional para um público diversificado. O preço dos bilhetes é de 500 escudos por dia.

