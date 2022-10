​Festival Sete Sóis Sete Luas em Cabo Verde de 29 de Outubro a 13 de Novembro

O Festival Sete Sóis Sete Luas, que acontece na ilha do Maio, em São Filipe, na Ribeira Grande de Santo Antão e no Tarrafal de Santiago, está agendado para os dias 29 de Outubro a 13 de Novembro.

Segundo uma nota da organização, a programação do Festival Sete Sóis Sete Luas aposta no diálogo entre Europa e Cabo Verde e na valorização da diversidade cultural cabo-verdiana e dos músicos das ilhas mais periféricas de Cabo Verde.

Farão parte da programação desta edição do Festival Sete Sóis Sete Luas em Cabo Verde , o grupo musical espanhol Ombligo, a cantora italiana Paola Bivona ao lado de jovens talentos cabo-verdianos, mais o clown luxemburguês Lucien Elsen, a artista brasileira Vanessa Buffone, o chef francês Grégory Doucey e a companhia italiana de marionetas Stammati-Treglia.

Os espanhóis Ombligo e a italiana Paola Bivona irão trabalhar ao lado de quatro bandas com jovens músicos cabo-verdianos que o mesmo Festival ajudou a criar, formar e produzir: a Sete Sóis Tarrafal Band, a Brava 7Luas Band, a Orquestra Popular Sete Sóis do Fogo e a Santo Antão Sete Luas Band.

A mesma fonte indicou que com o apoio da Embaixada da Espanha e da Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde, em colaboração com as câmaras municipais da Ribeira Grande de Santo Antão, da Brava, do Maio, de São Filipe e do Tarrafal de Santiago, a programação do Festival Sete Sóis Sete Luas vai realizar-se em cinco localidades nas ilhas mais periféricas de Cabo Verde, descentralizando a cultura e valorizando os centros culturais, os Centrum SSSL, que o mesmo Festival criou a partir de 2016.

Conforme a mesma fonte, os Centrum SSSL da Brava, do Maio, da Ribeira Grande de Santo Antão e de São Filipe pretendem dinamizar a vida cultural destas ilhas, recebendo concertos de grupos internacionais e de jovens talentos cabo-verdianos, masterclass, formações, laboratórios de gastronomia, exposições, criando assim a base para um desenvolvimento sustentável e para uma oferta cultural interessante para os turistas interessados a este tipo de conteúdos.





Brava

O Festival Sete Sóis Sete Luas está de volta à ilha Brava, dia 29 Outubro, na praça Eugénio Tavares, às 19h00. Será uma noite dedicada à música do mundo com a cantora italiana Paola Bivona, com a dupla espanhola Ombligo e a inesquecível música da Brava 7Luas Band de Cabo Verde.

Fogo

O Festival Sete Sóis Sete Luas chega à ilha do Fogo, mais concretamente ao concelho de São Filipe, com dois dias muito ricos de música, de sabores, de arte e de palhaçada!

Segunda-feira, 31 de Outubro às 19h00, no Centrum Sete Sóis Sete Luas (antiga residência) uma noite musical com a cantora italiana Paola Bivona, com a dupla espanhola Ombligo e a música da Orquestra Popular 7Sóis do Fogo e com degustação do chef Grégory Doucey da França.

Sexta-feira, 4 de Novembro às 19h00, no Centrum Sete Sóis Sete Luas (antiga residência) a entreter o público será Lucien Elsen do Luxemburgo com o espectáculo de Clown, acompanhado da apresentação do instalação / exposição "Papel e Caneta" de Vanessa Buffone (Brasil / Luxemburgo).

Tarrafal de Santiago

O festival chega ao Tarrafal no dia 2 de Novembro, às 20h30 com actuação de Ombligo (Espanha), Paola Bivona (Itália) e Tarrafal 7Sóis Orkestra (Cabo Verde), e com a degustação do chef Grégory Doucey (França). No dia 5 de Novembro, às 21h00, será a vez de Lucien Elsen (Luxemburgo) animar a noite.

No dia 10 de Novembro, às 21h00, a noite será da Companhia Stammati-Treglia (Itália).

Ribeira Grande de Santo Antão

O Centrum Sete Sóis Sete Luas – Terreiro – Povoação recebe no dia 5 de Novembro, às 21h00, actuações de Ombligo (Espanha), Paola Bivona (Itália) e Santo Antão 7Sóis Orkestra (Cabo Verde).

Maio

O Centrum Sete Sóis Sete Luas – Cidade do Porto Inglês receberá no dia 10 de Novembro, às 19h00, a actuação de Lucien Elsen (Luxemburgo), o espectáculo de clown, por ocasião da inauguração da instalação da Vanessa Buffone (Brasil-Luxemburgo).

E nos dias 12 e 13 de Novembro, às 17h00, o Centrum Sete Sóis Sete Luas – Cidade do Porto Inglês acolherá a Companhia Stammati-Treglia (Itália) com espectáculo de marionetas.

O Festival Sete Sóis Sete Luas é uma rede cultural de 30 cidades de 12 países que privilegia relações vivas e directas com os pequenos centros e os artistas, uma viagem pelo mundo Mediterrâneo e pelo mundo lusófono, onde os artistas, os operadores culturais e os espectadores participam nas acções de mobilidade internacional.