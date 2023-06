​Indira lança novo single “MAMA”

A cantora Indira lança esta sexta-feira, 30, o seu mais novo single intitulado “MAMA”. O single estará disponível em todas as plataformas digitais com um videoclipe que pode ser visto no YouTube da artista.

Trata-se do quinto single da artista lançado sob a chancela da Harmonia além do Ep “1000 Paus” lançado em 2021.

Segundo uma nota da Harmonia, a cantora indicou que “MAMA” é a história da sua vida, considerando até que a sua alma está neste tema.

“Tanto que desde a primeira instância que começou a escrever já estava em prantos, e até agora evita ouvir pois a emoção é tanta que cai sempre no choro. Relembra sempre tudo o que eu viveu, todas as dificuldades, os desafios e lutas que a sua mãe teve de enfrentar sendo mãe solteira com 5 filhos sem nenhuma rede de apoio”, frisa.

A mesma fonte acrescentou que este tema de certa forma acaba por mexer com a sua sensibilidade tendo em conta o percurso da sua vida e da sua mãe e os irmãos até aos dias de hoje mesmo que ainda não chegaram onde almejam estar futuramente. “E é exatamente isso que lhe dá gás e a motiva todos os dias a dar o melhor de si para que um dia o refrão da música `MAMA` se torne uma realidade”.

“E quando refere em tornar o refrão uma realidade, pode ser interpretado tanto na forma literal como não. Mas em outras palavras, hoje conseguiram chegar a um nível onde todas as prioridades básicas já foram supridas, uma viagem a passeio internacional por exemplo, era algo tão distante e ao mesmo tempo fora da sua realidade, mas hoje é algo alcançável”, conta a mesma fonte.

Conforme a mesma fonte, o videoclipe inicia com depoimento emocionante da artista abraçada a sua mãe, relembrando em criança as inúmeras vezes que a sua mãe disse que podia comer porque ela não estava com fome, quando isso não correspondia à verdade, logo nos transporta no tempo.

A composição da música é da própria artista, já o beat está a cargo do beatmaker Afro16ar (Pierre da Silva).