​Indira está de regresso com o EP “Di Alma”

A artista Indira acaba de lançar o seu mais novo EP (Extended Play) intitulado “Di Alma”. O novo trabalho de estúdio da artista que já disponível em todas as plataformas de streaming, surgiu depois do EP “Mil Paus”, lançado em 2021.

Segundo uma nota da produtora Harmonia Lda., do mesmo projecto faz parte a faixa “Finka Pé” que vem acompanhado do videoclipe que pode ser conhecido no YouTube oficial da artista a partir desta quinta-feira, 1 de Fevereiro.

“O projecto conta com sete faixas de autoria própria em que à artista assume o papel de roteirista das suas próprias histórias, sentimentos e vivências. E ainda delinea histórias do quotidiano cabo-verdiano de acordo com a sua própria perspectiva”, indica.

“Angústia”, “Mama”, “Bu Bai”, “Ka Tem Como”, “N Ka Tinha Nada”, “Kantu Bez” e “Finka Pé”, são temas que fazem parte deste trabalho da artista.



“Em meio à angústia, tristeza e incertezas, chega um momento em que à artista decide transpor no papel todos os sentimentos como a melhor forma de lidar com estes, traduzindo na lírica que compõem este EP”, realça a mesma fonte.

O projecto conta com nomes como à artista Elida Almeida, Marte Gomes Ferreira, Bruno Beats, Sany San, Fredy Beats, Golden Beat, Amiro Beats e do beatmaker Afro16ar.