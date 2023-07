Júlio Silvão satisfeito com grande dinâmica da produção cinematográfica em Cabo Verde

O presidente da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV) Júlio Silvão, defende que Cabo Verde tem tido grande dinâmica de produção cinematográfica e que o país está num bom caminho.

“Acho que estamos num bom caminho, basta ver os prémios ganhos; temos a Samira Vera-Cruz, que já ganhou vários prémios, temos o Carlos Yuri Ceuninck que já ganhou também prémios e temos o filme Fita Cor-de-Rosa que está cada dia mais a ganhar prémios. Portanto, esses três mencionados indicam-nos que, de facto, o cinema em Cabo Verde hoje não é como o cinema em Cabo Verde há alguns anos”, considera Júlio Silvão.

Esses prémios conquistados pelos nossos realizadores e produtores, realça, é algo que deve orgulhar todos os cabo-verdianos. “Não vou dizer que orgulha a Associação de Cinema, porque é obrigação da Associação de Cinema trabalhar para a formação e criação de condições para que as pessoas possam produzir os seus filmes”.

“De maneira que podemos dizer que houve uma grande dinâmica de produção cinematográfica, depois dessa fogueira que foi reacesa pela Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, no sentido de no país termos mais produtores cinematográficos a fazer filmes de qualidade. Todos não podem ganhar prémios, mas o certo é que, de facto, em Cabo Verde, está-se a produzir coisas interessantes na área do cinema e do audiovisual”, destaca Júlio Silvão.

Por outro lado, disse que o objectivo da ACACV é de fazer cada vez mais e melhor. “Temos um estímulo que nos obriga a isso, temos produtores cabo-verdianos que estão na vanguarda a dignificar o cinema cabo-verdiano, e isso para nós é extremamente bom”.

Júlio Silvão afirma que é necessário fazer cada vez mais e melhor, sem medo de errar. Neste sentido, sublinhou que a associação trabalha com os meios que tem, mas sempre procurando parceiros nacionais e internacionais para alcançar os seus objectivos.

“A Associação tem feito trabalhos interessantes, aliás, algumas das actividades que tem feito ultrapassam a sua capacidade, mas sempre fizemos e tivemos êxito, porque envolvemos tanto nacionais como internacionais. Por exemplo, os webinars que realizamos sobre temas como cinema, ambiente, produção cinematográfica, relações a nível da CPLP na área cinematográfica, produção cinematográfica bebendo da experiência das outras paragens têm granjeado respeito e admiração”, cita.

Para Júlio Silvão, todas essas actividades demonstram que estão num bom caminho e que isso os obriga a fazer cada vez mais, apesar dos parcos recursos que dispõe.

Formação

Conforme explicou o presidente da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, neste momento está a decorrer um concurso de filmes universitários que teve início com a abertura do ano lectivo 2022/2023, e irá encerrar no final do mês de Agosto para permitir que no mês de Setembro possam fazer a classificação dos filmes, através de um grupo de jurados.

“Estamos a prever na abertura do ano lectivo 2023/2024 fazer a entrega dos prémios. A informação que temos até este momento é que há alguma dinâmica em algumas universidades, por parte dos professores para ajudar os seus alunos a finalizar os seus filmes, para fazer a inscrição para efeito de concurso”, realça o presidente ACACV.

Júlio Silvão anunciou ainda a realização de outras formações que deverão acontecer nos próximos tempos para que os cineastas nacionais possam adquirir mais conhecimentos e ter mais aptidão nesta área.

“Temos formação de projecionistas digitais que deverá começar ainda este mês, nos dias 27 e 28. A inscrição abrirá brevemente. Nos dias 10 e 11 de Agosto vamos continuar com a formação de projecionistas digitais, tendo em conta que a dimensão da sala, de maneira que estamos a prever a segunda edição muito próxima da primeira, como forma de dar vazão àquilo que estamos à espera, que é a inscrição dos interessados nesta formação”, avança.

Ainda no mês de Agosto, mais precisamente nos dias 23, 24 e 25, a ACACV tem programado a formação em produção de filmes com telemóvel.

“Ao mesmo tempo vamos fazer a edição de filmes no telemóvel e esperamos ter muitos inscritos para podermos potencializar cada vez mais os interessados no cinema e audiovisual a estarem cada vez mais capacitados em filmar e fazer filmes de curtas-metragens, particularmente para exercitar até chegar à conclusão de que estamos em condições de ir mais além”, acrescenta.

Júlio Silvão assegura que a Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde e o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) assinaram um protocolo que visa a realização de formação na área do cinema a nível profissional.

“Este protocolo vem do ano passado, mas ainda não fizemos nenhuma actividade nesta direcção, mas estamos a criar bases para o efeito. Para além de outras formações nesta área, a parceira com o IEFP e outros parceiros fora do país é uma forma de capitalizarmos cada vez mais os interessados a produzirem filmes de diferentes dimensões, mas o fundamental é as pessoas estarem capacitadas para a produção de filmes”,

Mostra Internacional de Filme Ambiental do Atlântico

Silvão anunciou que em 2024 a ACAC vai realizar a Mostra Internacional de Filme Ambiental do Atlântico. “A Mostra Internacional de Filme Ambiental do Atlântico já está projectado para o ano de 2024, para o mês de Novembro, e tem a Primeira-Dama, Débora Katisa Carvalho como madrinha do evento”.

Júlio Silvão revelou que o festival já tem um eco muito forte lá fora, tanto na região da Macaronésia, bem como no espaço da CPLP.

“Mas creio que a maior parte das actividades que estamos a realizar têm reflexo directa ou indirectamente no festival, porque se realizarmos uma actividade formativa sabemos que até ao festival no ano de 2024 teremos mais pessoas capacitadas para produzir filme, portanto é mais filmes para o festival”, assegura.

Conforme indicou, este é mais um evento que quer que o mundo foque em Cabo Verde.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1128 de 12 de Julho de 2023.