Cinema de animação é pouco explorado em Cabo Verde devido aos altos custos – ACACV

A animação é uma das vertentes do cinema pouco explorada ainda em Cabo Verde por ser uma área que exige “muito aprofundamento” teórico, técnico, e com custo mais elevado, defendeu hoje o presidente da ACACV, Júlio Silvão.

O presidente da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV) falava à Inforpress por ocasião do Dia Internacional da Animação que se celebra anualmente a 28 de Outubro.

Em Cabo Verde, explicou Júlio Silvão, está-se a dar os primeiros passos no cinema de animação, contudo ainda há “muito poucos profissionais” a trabalhar nesta vertente cinematográfica por ser uma área que exige muito aprofundamento de conhecimentos não só de teoria, mas em termos de edição, de concepção, e particularmente, na animação dos objectos.

“Mas estamos certos que daqui a pouco tempo vamos ter um número considerável de pessoas nesta vertente de cinema, tendo em conta que é bastante atraente, particularmente para os jovens, e paulatinamente vamos construindo o cinema de animação principalmente no seio da camada jovem”, acrescentou.

No entanto, segundo Júlio Silvão, já se começou a dinamizar uma certa actividade de mostras de filmes de animação no arquipélago produzidos por alguns produtores de filmes de animação, que a seu ver são “bastante interessantes”.

Nesta senda, exemplificou o mais recente filme nacional “A Fita Cor de Rosa de Rosa”, de Odair Varela, que, a seu ver, tem um roteiro e animação “muito interessantes”, e que vai ser exibido hoje no auditório de Centro Cultural Português, na Praia, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Animação.

“Temos pouco acervo de filmes de animação nacional ainda, creio que não chegamos a uma mão cheia. Mas também somos ainda virgens no cinema, de uma forma geral, não devemos ter pressa porque a pressa é inimiga do cinema. Devemos ter os pés bem assentes no chão tendo em conta a nossa própria realidade. O cinema de animação tem custos mais elevados tendo em conta a concepção do projecto e a própria animação dos objectos”, indicou.

O presidente da ACACV destacou, por outro lado, a importância de continuar a trabalhar nesta área, por ser atraente, principalmente para as crianças, tendo ressalvando, contudo, que paulatinamente vai se construindo o espaço para o cinema de animação em Cabo Verde.

Em 28 de Outubro de 1892, no Museu Grevin, em Paris, Émile Reynaud realizou a primeira projecção pública de imagens animadas, com a exibição do filme “Pauvre Pierrot”. Em 2002, 110 anos depois, a Associação Internacional do Filme de Animação oficializa a data, lançando o Dia Internacional da Animação.