Ama Glória ganha prémio de melhor filme internacional de cinema em Jerusalém

​O filme “Ama Glória” da realizadora francesa Marie Amachoukeli, que contou com participação da actriz cabo-verdiana, Ilça Zego, ganhou este fim-de-semana, o prémio de melhor filme internacional de cinema em Jerusalém nesta 40ª edição.

A longa-metragem, que estreou mundialmente como filme de abertura da semana do cinema no Cannes, que decorreu no mês de Maio, gira em torno de uma menina de seis anos, órfã de mãe, que viaja a Cabo Verde para reencontrar sua babá de longa data.

Em declarações à Inforpress, a actriz principal deste filme, Ilça Zego, avançou hoje que ela juntamente com a realizadora e produtora deste filme estão “muito contentes” por este filme ter conseguido arrecadar o troféu de melhor filme, no mais antigo e prestigiado festival de cinema de Israel.

Para o futuro, avançou que é trabalhar cada vez mais para mostrar ao público o melhor trabalho e alcançar também todos os objectivos traçados.

Por seu lado, os membros do júri Claire Denis, Whit Stillman, Florian Zeller, Joana Vicente e Maria Schrader elogiaram também a “extraordinária pungência, beleza e perspicácia” deste filme “Ama Glória”.

Nesta 40ª edição do festival cinematográfico que decorreu de 13 a 23 de Julho em Jerusalém, participaram mais de 200 filmes de 50 países, com várias figuras célebres da indústria cinematográfica local e internacional, contando também com um número maior de exibições nas salas de cinema locais e convidados.

O Festival de Cinema de Jerusalém é o festival internacional de cinema mais antigo e prestigiado de Israel, realizado anualmente em Jerusalém. Desde sua criação em 1984, pela directora do cinema de Jerusalém e do arquivo de cinema Israelita, Lia Van Leer, tornou-se o principal evento israelense para cineastas e entusiastas, além de maior plataforma líder para a apresentação do cinema israelense e do cinema mundial.